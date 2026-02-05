¡Por fin! Setta se traslada para la central minorista de Armenia, aquí les contamos desde cuando

Armenia

Por fin, Setta prestará a partir del próximo lunes 9 de febrero sus servicios en su nueva sede, ubicada en la plaza Minorista de Armenia, en el sector del tradicional estadio San José de la capital quindiana, don funcionarán 13 ventanillas estarán habilitadas para atender los trámites de la ciudadanía de manera rápida y eficiente

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Daniel Jaime Castaño sobre esta importante noticia y esto manifestó “efectivamente se materializa una promesa de nuestro alcalde James Padilla de trasladar la Secretaría de Tránsito y Transporte a las nuevas instalaciones en la nueva sede en la plaza minorista en el barrio San José.

Este traslado empezó digamos de una manera lenta desde el año anterior, trasladando algunas áreas que no tenían que ver con atención al RUNT y especialmente los a los ciudadanos y trámites que tienen que ver con RUNT, porque eso tenía unas habilitaciones y autorizaciones especiales.

Y agregó “Ya se obtuvieron todas estas las autorizaciones, valga la redundancia, y de esta manera pues nos permite poder hacer ya el traslado total, todos los servicios vamos a tener a partir del próximo lunes 9 de febrero en la nueva sede en la plaza Minorista en el barrio San José.

¿Cuáles son esos servicios?

Todo lo que tiene que ver con licencias de conducción, trámites de automotores, los cursos de educación para disminución del valor de la multa, lo que tienen que ver con procesos contravencionales, es decir, las audiencias en las inspecciones, todo lo que tiene que ver con siniestralidad, todos estos servicios ya van a estar en la plaza minorista.

¿Qué horario se va a tener allí?

Vamos a tener el mismo horario de atención, pero aquí es muy importante aclarar algo, vamos a tener algunas dificultades esto debido a los canales de comunicación con el RUNT, porque si bien es cierto, vamos a empezar a prestar los servicios ya en la nueva sede, el traslado como tal aún no termina, porque eso tiene unos componentes técnicos específicamente en el canal de comunicación y digamos que vamos a tener es una un canal de comunicación con una contingencia que nos da el RUNT y esto limita un poco la atención y vamos a tener disminución de número de trámites atendidos, los trámites al principio van a ser un poquito más largo el proceso para poder hacer el trámite, pero aspiramos que eso en unas dos tres semanas quede ya normalizado.

Vence plazo para traspaso

El secretario de tránsito aclaró “como contingencia de ese traslado y muy importante recordarle a los a los oyentes hasta este viernes está el plazo para la figura de traspaso a persona indeterminada y la Secretaría de Tránsito va a trabajar el viernes atención al usuario solo hasta mediodía y solo vamos a atender en esa mañana del viernes los trámites de traspaso a persona indeterminada.

Otros trámites no vamos a atender ese día por la misma contingencia y actividades del traslado y ya el lunes estaremos nuevamente atendiéndolos en la plaza minorista.

¿Cuántas personas atiende Setta en un día?

Daniel Jaime Castaño, director de Setta: en los promedios que tenemos, estamos alrededor de unas 500 personas que se atienden entre trámites de licencia de conducción, automotores, multas, todos los que llegan a la secretaría, más o menos 500 personas en promedio.

Grúas y patios seguirá funcionando por el estadio Centenario

Los patios no se trasladan, siguen funcionando en el sector del estadio Centenario, que es donde están funcionando los patios oficiales de hace varios años, esto no se va a trasladar para la plaza minorista ni cerca a estas instalaciones, es un servicio que se sigue prestando desde donde está en el día de hoy.

Nueva sede no solo beneficia a los usuarios sino a los trabajadores de Setta

El secretario subrayó “eso es un cambio para los funcionarios, para los contratistas, para los usuarios, obviamente, van a tener una instalaciones más cómodas, más seguras, más amplias, en tema de parqueaderos, por ejemplo, disponibles para los usuarios que van a realizar las diferentes eh trámites en la secretaría, accesibilidad también mucho mejor que en el sector de la estación, porque por allí tenemos más rutas de buses, el sector es residencial, entonces es un sector más seguro.

Entonces, todas las condiciones sin duda probablemente son favorables para la secretaría y otro punto también muy importante, vamos con la presencia nuestra en la minorista , ya se ve el cambio y seguramente se va a notar más a partir de la otra semana la reactivación de la plaza minorista y de todos estos negocios que están allí de hace tantos años.

Jornada de atención este viernes en Setta

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, informó que este viernes 6 de febrero la atención al público se prestará en jornada especial, de 8:00 a. m. a 12:00 m., debido al proceso de traslado de sus oficinas a la nueva sede ubicada en la plaza Minorista.

“Ya tendremos la transición del traslado de las ventanillas de La Estación a nuestra nueva sede en la plaza Minorista, y por eso este día viernes vamos a tener una contingencia especial, laborando solo en horas de la mañana en La Estación y donde únicamente atenderemos trámites de traspaso a persona indeterminada, pago de multas de tránsito y los cursos de educación vial”, confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Daniel Jaime Castaño Calderón.