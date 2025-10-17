En Armenia inician el proceso de traslado de la secretaría de tránsito a la plaza minorista

Armenia

Recordemos que desde hace varios años se plantea la alternativa de recuperar la plaza minorista trasladando la secretaría que actualmente está ubicada en el sector de la antigua estación del ferrocarril de la ciudad, sin embargo, por diferentes procesos no se ha hecho efectivo dicho proyecto.

A pesar de lo anterior, el secretario de Tránsito de la capital quindiana Daniel Jaime Castaño confirmó que ya empezaron la ejecución del traslado donde están adecuando el archivo y cuentan con la estantería dispuesta para tal fin.

“Estamos ya iniciando ese proceso de traslado a la plaza minorista que yo sé que es una inquietud de la ciudadanía, de ustedes como medio de comunicación y es una de las prioridades que tenemos, pero ya arrancamos porque ya estamos adecuando el archivo allá, ya está la estantería dispuesta", mencionó.

Indicó que aspiran esta semana iniciar el traslado del archivo físico de los expedientes de los vehículos matriculados en la ciudad y en tres semanas esperan iniciar actividades del área administrativa.

“Esta semana iniciamos ya el traslado del archivo físico de de los expedientes de los vehículos que están matriculados en Armenia y en unas dos o tres semanas aspiramos ya a iniciar actividades ahí al área administrativa, al área de los agentes de tránsito y retomamos ya las actividades que se deben adelantar con el RUNT y el Ministerio de Transporte para lograr la autorización y la habilitación de ese punto en la nueva sede para que ya los trámites se puedan realizar allá“, explicó.

Explicó que en cuanto a la atención al usuario debe tener la habilitación por parte del ministerio de transporte para que se cumplan las condiciones de seguridad y también en materia de tecnología.

“Porque no es que nosotros queramos ya las ventanillas de atención al usuario, sacarlas hoy de la estación y llevárnoslas para la minorista, Eso tiene que tener una habilitación por parte del Ministerio de Transporte del RUNT por las condiciones de seguridad que ellos deben verificar que sí se cumplan en temas de tecnología, porque recuerden que allí se hacen los trámites en línea, en tiempo real como si fuera una transacción bancaria", reconoció.

Agregó: “Entonces, eso tiene unas condiciones técnicas de seguridad y en lo que nos autoriza y ahí sí podríamos iniciar a atender los usuarios y los diferentes trámites allí“.

Reconoció el beneficio que traerá a la ciudad por el diario flujo de personas que acuden a demandar los servicios de la dependencia.