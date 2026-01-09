Viral en redes, denuncian precarias condiciones en las oficinas de tránsito en Armenia

Armenia

En redes sociales es viral el video de una ciudadana originaria de Armenia pero que está en vacaciones en la capital del Quindío y relata en su red social la odisea y el calvario para poder adelantar el trámite de expedición de la licencia de conducción en la sede de la secretaria de tránsito y transporte de Armenia Setta.

Andrea Londoño en su red social de Tik Tok publicó este video que se ha vuelto viral en internet donde relata y muestra todo lo que tuvo que vivir para poder que le entregará su licencia de conducción en especial por las condiciones inadecuadas donde funcionan las oficinas de Setta en la antigua estación del ferrocarril en Armenia.

Lo que yo pensé que iba a ser un trámite de un par de horas se convirtió en una verdadera pesadilla:

Finalmente, la ciudadana, aunque pudo llevar a cabo el trámite denunció todo lo que vivió en Armenia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de tránsito y transporte de la ciudad Daniel Jaime Castaño que sobre este video indicó “sobre las condiciones de la estación, pues obviamente puede tener razón la señora, aunque pues unos términos muy despectivos, se nota la baja educación, pero en parte tiene razón, porque sabemos que es una zona es y unas instalaciones que no son las adecuadas”

Y agregó “ya conocen que estamos en el tema de del traslado a la Central Minorista, que aspiramos ya empezar este año e ir avanzando más rápido en ese proceso. La otra semana probablemente nos visitan ya del Runt para habilitarnos y poder ya tener todos los servicios funcionando allá.

¿Por qué las demoras en el trámite?

El director de Setta puntualizó “hay que aclarar algo, nosotros tenemos una alta demanda de ser servicios esta semana, porque ningún otro organismo de tránsito está prestando servicios y eso sí no lo ve la gente. Solo Armenia, la Secretaría de Tránsito de Armenia está prestando servicio, porque en Quimbaya, Tebaida, Calarcá y el IDTQ no lo están haciendo y Calarcá creo que inició hoy apenas, pero con una limitación y esto hace obviamente que se nos incremente la demanda a nosotros y obviamente pues eso se sale de las de las capacidades porque es como si estuviéramos atendiendo los usuarios de cinco organismos de tránsito. Entonces, eso también hay que aclarar”

Play/Pause Daniel Jaime Castaño, director de Setta, Armenia 01:43 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lo cierto del caso es que en redes sociales los ciudadanos le dan la razón a la denunciante por las precarias condiciones en las que esta actualmente las oficinas donde funciona la secretaria de tránsito y transporte de Armenia y esperan que prontamente pueda tener solucionar y haya una atención digna para los ciudadanos, pero un lugar más acogedor para los trabajadores de Setta.