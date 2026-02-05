Mujer seducía, drogaba y robaba a hombres: fue capturada en Villeta

Uniformados de la Policía Cundinamarca capturaron en flagrancia a una mujer de 48 años, momentos después de haber robado a un ciudadano bajo la modalidad de suministro de sustancias químicas.

La mujer que fue capturada en medio de un operativo en el Parque Principal de Villeta, donde estaba usando la seducción para ganarse la confianza de un hombre a quien le había suministrado medicamentos que producían somnolencia. Una vez la víctima perdió su capacidad de reacción, robó sus elementos y dinero en efectivo.

Gracias a la reacción de los uniformados, se logró la interceptación de la sospechosa, hallando en su poder el celular de la víctima y 236.000 pesos en efectivo. De igual forma se le incautó un equipo móvil a la capturada.

Tras la inspección del dispositivo móvil de la victimaria, los policías hallaron conversaciones recientes donde las delincuentes coordinaban minuciosamente el plan para abordar, dopar y despojar de sus pertenencias a la víctima.

La capturada y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto calificado y agravado. Un juez de la república le impuso medida preventiva intramural en centro penitenciario y carcelario.