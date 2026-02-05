Medicina Legal confirmó que ‘Gonzalito’, segundo al mando del Clan del Golfo, murió por ahogamiento

Fuentes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmaron que José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, segundo al mando en el ‘Clan del Golfo’, murió por ahogamiento. Su cadáver fue entregado a sus familiares en la sede de Montería (Córdoba).

Alias ‘Gonzalito’ es considerado por las autoridades como uno de los hombres de confianza dentro del aparato armado del Clan del Golfo y estaría vinculado a actividades de narcotráfico, control territorial y coordinación de acciones armadas en varias zonas del norte del país.

Alias ‘Gonzalito’ pertenecía al bloque Roberto Vargas Gutiérrez y era reconocido por ser el segundo al mando, después de alias ‘Chiquito Malo’, dentro de la organización criminal.

Igualmente, se conoció que expertos forenses descartaron que hubiera fallecido por el impacto de armas de fuego.

Su muerte por inmersión se habría dado tras el volcamiento de una lancha, cuando se desplazaba hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en Tierralta (Córdoba), donde el grupo armado ilegal tiene presencia.

El pasado primero de febrero, el presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de alias ‘Gonzalito’.

Por su parte, el Clan del Golfo emitió un comunicado en el cual expresan: “El cuerpo del comandante Willington fue rescatado por la comunidad indígena de La Pita, que procedió a informar de la tragedia que había acontecido. El estado mayor conjunto, en cabeza de nuestro comandante Javier (alias ‘Chiquito Malo’), del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y todas sus unidades lamentan con profundo sentimiento lo sucedido”.

¿Quién es alias ‘Gonzalito’?

El nombre de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, ha aparecido vinculado a investigaciones en curso, en las que se analiza su posible rol dentro de estructuras que son objeto de seguimiento por parte de las autoridades, quienes ofrecen una recompensa de hasta $5.000 millones por información que permitiera su captura.

Era buscado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, tráfico de armas, utilización de menores para la comisión de delitos, minería ilegal, narcotráfico y extorsión.