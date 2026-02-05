Mayra Ramírez se volvió a lesionar y completará seis meses de inactividad: esto fue lo que le pasó. (Photo by Harriet Lander - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images) / Harriet Lander - Chelsea FC

Pésimas noticias llegan desde Inglaterra sobre Mayra Ramírez. La goleadora colombiana completará seis meses por fuera de las canchas, luego de sufrir una molestia en una de sus pantorrillas.

En la más reciente conferencia de prensa del Chelsea femenino, la entrenadora Sonia Bompastor informó que Mayra debía regresar a los entrenamientos en esta primera semana de febrero, tras superar una lesión en el tendó de la corva, pero todo se vio arruinado cuando la colombiana presentó nuevos inconvenientes físicos.

“Mayra debía regresar hace unos días, pero sufrió una pequeña lesión en la pantorrilla durante la rehabilitación, por lo que aún no hay un cronograma”, afirmó la estratega originaria de Francia.

Y complementó Bompastor respecto a los problemas que ha tenido recientemente el cuadro londinense por jugadoras lesionadas: “Contábamos con Mayra Ramírez, quien no ha jugado desde el comienzo de la temporada. Estas jugadoras contribuyeron significativamente a nuestro éxito la temporada pasada. Esta situación no se limita a las atacantes; otras posiciones también se han visto afectadas".

Mayra completará seis meses por fuera de las canchas

Mayra Ramírez completará en este mes de febrero un total de seis meses sin sumar minutos con el Chelsea de Inglaterra. La última vez que jugó fue el 30 de agosto del año pasado, durante un partido amistos frente al AC Milan. Fue precisamente, en ese compromiso en el que sifrió la lesión en el tendón de la corva.

Mayra tendrá entonces que agilizar su proceso de recuperación, en caso de que no quiera perderse la fecha FIFA del mes de abril con la Selección Colombia, jornada en la que están programados los duelos ante Venezuela, Chile y Argentina por la Liga de Naciones Femenina.

