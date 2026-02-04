Sudamericano Femenino Sub-20 2026: formato, grupos, fechas y cómo se define la clasificación

El fútbol femenino juvenil del continente vuelve a escena con el inicio del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20 2026, certamen que se disputará en Paraguay del 4 al 28 de febrero y que será clave para definir a las selecciones clasificadas a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se jugará en Polonia.

Esta edición será la duodécima del torneo organizado por la Conmebol y contará con la participación de las 10 selecciones sudamericanas, divididas en dos grupos, manteniendo el formato tradicional que se ha usado en los últimos años.

Así se jugará el Sudamericano Femenino Sub-20 2026

El campeonato se divide en dos etapas:

1. Fase de Grupos

Las 10 selecciones fueron repartidas en dos grupos de cinco equipos. Cada selección jugará contra las demás de su grupo y al finalizar esta fase, los equipos mejor ubicados avanzarán.

Grupo A: Paraguay - Colombia - Venezuela - Chile - Uruguay.

Grupo B: Brasil - Argentina - Perú - Ecuador - Bolivia.

Paraguay aparece como cabeza de serie del Grupo A por ser el país anfitrión, mientras que Brasil llega como el equipo a vencer al ser el vigente campeón.

2. Fase Final (Hexagonal)

Tras terminar la fase de grupos, avanzan los tres mejores seleccionados de cada zona, para un total de seis equipos clasificados a la instancia definitiva.

Esa fase final se jugará en formato de hexagonal, es decir, todos contra todos, en cinco jornadas. Al final:

• El equipo que sume más puntos será el campeón.

• Los cuatro primeros de la tabla final clasificarán al Mundial Sub-20 de Polonia.

En otras palabras: el campeón + los tres siguientes en la tabla final obtendrán el cupo mundialista.

¿Cuántos cupos entrega al Mundial?

El Sudamericano Sub-20 Femenino 2026 entregará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se jugará en septiembre en Polonia.

Debut de Colombia

La Selección Colombia Femenina Sub-20 no tendrá partido en la primera jornada y debutará en la segunda fecha, el 6 de febrero, enfrentando a Chile en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Fixture de Colombia en el Sudamericano sub 20 femenino

Chile vs. Colombia - Viernes 6 de febrero 4:00 p.m.

⁠Colombia vs. Venezuela - Domingo 8 de febrero 4:00 p.m.

⁠Colombia vs. Uruguay - Martes 10 de febrero 4:00 p.m.

⁠Paraguay vs. Colombia - Jueves 12 de febrero 4:00 p.m

Con todo listo en Paraguay, el Sudamericano Femenino Sub-20 2026 promete ser una vitrina de talento joven, pero también un torneo de alta exigencia: solo seis selecciones llegarán al hexagonal final y únicamente cuatro conseguirán el objetivo mayor, el cupo al Mundial.