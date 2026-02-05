Marc Anthony lanza “Como en El Idilio” su primera salsa a dúo con una voz femenina en más de 30 años

Marc Anthony, una de las voces más influyentes de la música latina, presenta su nuevo sencillo y video “Como en El Idilio”, una colaboración junto a la cantante y compositora argentina Nathy Peluso, que se convierte en un momento histórico dentro de su trayectoria artística.

A lo largo de su carrera, Marc Anthony ha compartido escenario y estudio con grandes figuras de la música mundial, pero también ha apostado por nuevas generaciones de talentos. “Como en El Idilio” marca un hito especial al ser su primer dúo original de salsa con una voz femenina en más de tres décadas, reafirmando su vigencia y apertura creativa dentro del género.

El propio artista destacó la conexión musical con Peluso, resaltando su afinidad natural con la salsa y su capacidad artística. Marc Anthony definió a Nathy como una artista con un oído excepcional, claridad creativa y una voz que lo cautivó desde el primer momento, atributos que se reflejan en la intensidad interpretativa del tema.

Por su parte, Nathy Peluso calificó la colaboración como un sueño cumplido. La artista ha manifestado su profunda admiración por la voz, la pasión escénica y el legado de Marc Anthony, reconociendo la influencia que ha tenido en la difusión global de la salsa. Para Peluso, este encuentro representa un honor y una celebración de un género fundamental en su identidad musical.

“Como en El Idilio” es una composición de Benjamin Alerhand, Manuel Lara, Marc Anthony, Nathy Peluso y Servando Primera, y fue producida por Marc Anthony y Motiff. El lanzamiento llega acompañado de un video musical dirigido por Charlie Nelson, grabado en el estudio durante el proceso de creación de la canción, donde las voces se convierten en el eje central de una historia de amor secreto narrada con profundidad emocional y el sabor característico de la salsa.

Este estreno se da en un momento clave para Marc Anthony, quien se prepara para iniciar su primera residencia en Las Vegas, en el Fontainebleau, con funciones a partir del 13 de febrero, y tras recibir cinco nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, consolidando un periodo de alta actividad artística.

Además, “Como en El Idilio” tendrá su premier global en televisión con una presentación especial de Marc Anthony y Nathy Peluso durante la edición 2026 de Premios Lo Nuestro, transmitida por Univision y ViX, donde ambos artistas compartirán escenario por primera vez ante una audiencia internacional.