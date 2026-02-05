Llegan cerca de 10 toneladas de ayudas humanitarias para damnificados por inundaciones en Córdoba

Montería

Ante la crisis generada por las inundaciones en Córdoba, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, llegó al departamento para entregar nuevas ayudas humanitarias a las familias afectadas por las intensas lluvias.

De acuerdo con lo establecido, este fenómeno atípico ha cobrado la vida de cinco personas en el departamento y tiene en emergencia a 24 de los 30 municipios.

Lea también en Caracol Radio: Córdoba: 200 militares brindan asistencia humanitaria a población afectada por inundaciones

“Esta asistencia humanitaria se suma a los más de 7.500 kits que ya están en manos de familias damnificadas en los municipios afectados por inundaciones como Ciénaga de Oro, Montelíbano, Moñitos y Puerto Libertador, y se extendieron las entregas a Canalete, Cereté, San Pelayo y San Bernardo del Viento. En las próximas horas, se extenderá esta operación humanitaria a Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Antero y Valencia donde 5.849 familias recibirán kits de alimentos, productos de aseo, cocina y frazadas”, informó la UNGRD.

“De manera complementaria, la UNGRD formalizó la entrega de 12 máquinas amarillas al departamento de Córdoba, en el marco de un convenio de fortalecimiento operativo, firmado con anterioridad, entre la Unidad y la gobernación por más de $8.500 millones”, agregó.

La inversión conjunta permitiría poner en operación motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, volquetas sencillas, volquetas doble troque y excavadoras sobre oruga, equipos que serían utilizadas para la recuperación vial, la remoción de material y la atención de puntos críticos.

Solo en Montería, más de 700 personas han llegado a los albergues temporales dispuestos por la administración municipal.