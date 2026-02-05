“Es peligroso para la ciudad que salgan libres”: Galán sobre posible liberación de ‘Los Mesa’

“Es peligroso para la ciudad que salgan libre”: Galán sobre posible liberación de ‘Los Mesa’

Ante la información revelada por Caracol Radio en primicia sobre la posible liberación de tres delincuentes, alias ‘Tavo’, ‘Nias’ y ‘El Panadero’, que serían integrantes de la banda criminal ‘Los Mesa’, el Distrito capital se pronunció al respecto.

“Creemos que es muy importante que delincuentes de esta índole y calaña responda y queden en establecimiento carcelario porque es muy peligroso para la ciudad que salgan libres”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Para el alcalde y las autoridades se tienen las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de estos delincuentes en asesinatos y casos de tortura en Bogotá.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, precisó que los capturados no son delincuentes comunes sino de “alta peligrosidad”.

De acuerdo con el secretario, la banda delincuencial ‘Los Mesa’ proviene del Valle de Aburrá y ha querido instalar su negocio negocio criminal y la la violencia en Bogotá, más específicamente en la localidad de Suba.

“La liberación de alguno de esos individuos lo que va a hacer es dinamizar el apetito criminal de esos bandidos de ‘Los Mesa’ para adentrar a esta ciudad”, señaló Restrepo.