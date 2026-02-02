El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Uber está cerca de acabarse en Colombia? Responde gerente de la app tras proyecto de ley

Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el proyecto de ley que acabaría con las plataformas de movilidad en Colombia.

Se trata del proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte en busca de endurecer el régimen sancionatorio y reforzar el control contra el transporte informal e ilegal en todo el país.

Este articulado establece nuevas definiciones, sanciones más severas a transporte que se presenta en las plataformas y amplía la responsabilidad a propietarios de inmuebles, conjuntos residenciales y centros comerciales.

Noticia en desarrollo.