El poder de la Inteligencia Artificial en la gobernanza y en las elecciones en Colombia

Armenia

Expertos mundiales en inteligencia artificial reunidos en Armenia alertaron porque en las elecciones que se avecina en Colombia, la inteligencia artificial será utilizada como un arma para crear noticias falsas de los candidatos, las campañas y las propuestas.

En Armenia se llevó cabo Poder IA, el congreso Internacional de Inteligencia Artificial para la gobernanza en el hotel Mocawa Plaza con la presencia de expertos nacionales e internacionales que durante dos días disertaron sobre el papel de IA en los gobiernos, los estados, la política y las elecciones.

Le puede interesar: La inteligencia artificial como herramienta para acelerar y personalizar la educación

En Caracol Radio Armenia hablamos con Sang Guun Yoo, PhD, profesor universitario de la Escuela Política Nacional y de la Universidad Fuerzas Armadas Espe en Ecuador y obviamente colaborador en temas académicos y de investigación.

Tema: gobernar con la Inteligencia Artificial ¿Cuál es la diferencia?

Sang Guun Yoo: Nosotros estamos teniendo varias evoluciones en el gobierno utilizando las herramientas digitales. Al principio solamente era un gobierno analógico en donde todas las cosas se hacía de manera presencial, luego pasó una etapa en la cual se utilizó el gobierno electrónico, en donde ya comenzó a aplicarse cierto tipo de trámites básicos donde los ciudadanos ya no tienen que acudir a las oficinas, pero no eran servicios integrales.

Luego viene lo que se denomina los gobiernos digitales en donde ya comienza a integrarse todos los servicios, no solamente entre los ciudadanos y el gobierno, sino también entre las instituciones del gobierno.

Y ahora estamos en la era del Govtech, la tecnología del gobierno en la cual se puede implementar las herramientas de inteligencia artificial para que la integración sea todavía más completa y exista una relación bidireccional, porque antes normalmente la información fluía del gobierno hacia los ciudadanos, pero las opiniones de los ciudadanos no eran escuchadas de una manera adecuada.

Con las herramientas de inteligencia artificial eso es totalmente posible, inclusive de manera automática y exista mayor nivel de bienestar y de felicidad en los ciudadanos gracias a la tecnología.

No aplicar la IA es sinónimo de desconocimiento, incertidumbre o miedo

Sang Guun Yoo: la inteligencia artificial está trayendo cambios bruscos. Algunos son positivos, algunos son negativos. Hay mucha gente que suele decir que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero otra persona que sabe inteligencia artificial sí. Pero eso es una verdad a medias para mí.

Realmente la inteligencia artificial sí va a quitar puestos de trabajo, porque va a comenzar a aparecer trabajos que van a ser utilizados únicamente por la inteligencia artificial, va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, en este momento, obviamente estamos en un periodo de adaptación, pero ya va a ser una obligación para cualquier tipo de profesional manejar herramientas de inteligencia artificial.

Obviamente la eficiencia va a mejorar. Obviamente habría que ver esto cómo afecta socialmente, pero tenemos que esperar un poco el tiempo, pero nosotros debemos estar preparados ante estos cambios que puedan generar.

Entonces, existen herramientas de inteligencia artificial básicas, intermedias y avanzadas, pero nosotros tenemos que comenzar a aprender desde las básicas orientadas a una aplicabilidad en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el campo en donde nosotros actuamos.

Mucha gente habla de la inteligencia artificial, pero no aplica para mejorar su productividad y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. No necesitas tener conocimientos extraordinarios, podemos comenzar herramientas básicas como chat, GPT, Gemini, para crear canciones, cosas como eso y si vas aumentando tus conocimientos ya podrás utilizar herramientas un poco más complejas, pero que podrá generar mucho más impacto con tus labores.

Implementar IA necesita grandes inversiones

Sang Guun Yoo: lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene una desventaja que requiere de inversiones grandes de dinero. Y obviamente ese sí es un tema que tiene mucha limitación en los países en vía de desarrollo, como es el caso de Colombia.

Pero también hay que poder optar, obviamente, nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial para los gobiernos, se habla mucho acerca de la soberanía de inteligencia artificial, es decir, tener sus propios modelos. Siendo totalmente honestos, si es que no tenemos recursos económicos para poder crear nuestros propios modelos, pero sí podemos tomar una opción inicial, sí, a corto plazo, de tomar modelos open sourcing , adaptarlos para nuestras necesidades, pero controlando que los datos no salgan hacia fuera.

Entonces, podemos comenzar con ese tipo de ideas, utilizar los modelos preexistentes para las necesidades locales con control de salidas y luego en base a esa experiencia que vamos generando, podríamos tomar como segunda etapa tratar de crear nuestros propios modelos para los gobiernos, para las informaciones confidenciales para los servicios sensibles que podría tener un país como Colombia.

La inteligencia artificial en el turismo

Sang Guun Yoo: la inteligencia artificial apoya increíblemente en el turismo. Por ejemplo, uno de los problemas que los turistas tienen a visitar diferentes países es que no hablan el idioma y la inteligencia artificial soluciona literalmente ese problema, porque en este momento existen muchas herramientas de traducción en tiempo real.

Uno puede utilizar las herramientas de inteligencia artificial para crear contenidos turísticos en diferentes tipos de idiomas y lo puede hacer en segundos y en costos que te costará exagerado $30 mensuales. Entonces, sin utilizar mucha cantidad de dinero, mucho esfuerzo, se lo puede implementar inmediatamente con conocimientos básicos, pero que los resultados que generan son extraordinarios.

Sang Guun Yoo de Corea del Sur. Foto: Adrián Trejos Ampliar

A pesar de que es muy fácil crear estos tipos de soluciones, todavía muchos países no implementan esos tipos de soluciones. Entonces, en este momento actuar rápido también es una cosa importante, un requerimiento importante para que pueda ubicarse en el liderazgo, por ejemplo, en el turismo utilizando tecnologías como la inteligencia artificial.

IA en las escuelas

Sang Guun Yoo: la educación en la inteligencia artificial es una cosa muy importante, ya muchos países están educando a los niños desde las escuelas en temas de inteligencia artificial. No solamente a utilizar las herramientas, sino entender los algoritmos y los conceptos de inteligencia artificial. Por ejemplo, en caso de Corea del Sur ya estamos aplicando la inteligencia artificial en los estudios normales de primaria y secundaria. Estamos en etapas de prueba para que la inteligencia artificial sea quien les enseña a los estudiantes y ellos vayan a avanzar pasando a su ritmo.

Y el profesor se está convirtiéndose en un guía para aclarar dudas, para guiar adecuadamente que utilice las ventajas de inteligencia artificial para realizar el proceso de aprendizaje.

No sabemos todavía si va a tener resultados positivos porque estamos en etapas de prueba todavía, pero es un cambio importante, un intento importante por mejorar la educación basado en estas nuevas tecnologías.

¿Qué papel juega también la inteligencia artificial en las elecciones?

Sang Guun Yoo: la Inteligencia artificial va a aplicarse de una manera positiva y una manera negativa. Estoy muy seguro la parte negativa, por ejemplo, va a comenzar a aparecer muchas noticias falsas, imágenes falsas, videos falsos acusando a candidatos, generando ideas totalmente alocadas. Entonces, la ciudadanía tiene que estar preparado a discernir qué información es verdadera y qué información es falsa.

Obviamente, la política nacional tiene que castigar a las personas que comienzan a fomentar estas informaciones falsas,

Pero también existe el lado positivo de que las personas pueden informarse más directamente, más rápidamente acerca de los planes de gobierno, de los background que ha tenido cierto tipo de políticos, ¿qué tipo de inconvenientes ha tenido o qué tipo de fortaleza se ha tenido?

También una cosa que yo sí recomendaría mucho a los gobiernos, quien vaya a ser los elegidos en estos procesos electorales, es que muchas de las políticas, por ejemplo, en Latinoamérica normalmente trata de castigar las personas que cometen ciertos errores, por ejemplo, el uso antiético de la inteligencia artificial, pero no se generan leyes políticas de fomento y de incentivo de la inteligencia artificial.

Las dos cosas tienen que ir en paralelo y a mi criterio primero tiene que ir el incentivo para que se pueda desarrollar soluciones internas, porque no cómo vas a castigar si no tienes las soluciones. Entonces, primeramente, debe estar enfocado primeramente en la zanahoria, el incentivo y luego las personas que hacen mal ahí sí castigarlo en su segunda etapa.