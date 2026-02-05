El presidente de la Cámara denunciará ante la CIDH decisión del CNE contra Iván Cepeda

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas urgentes de protección de los derechos políticos, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

El parlamentario advirtió que la determinación del organismo podría sentar un precedente negativo para las garantías democráticas en el país. “Estamos frente a una decisión que afecta el ejercicio pleno de los derechos políticos y desconoce la voluntad de millones de ciudadanos”, afirmó.

López además anunció que solicitará al Gobierno Nacional convocar de manera inmediata la Comisión de Garantías Electorales, con el fin de evaluar el impacto de la decisión del CNE en el proceso electoral rumbo a 2026.

“Es fundamental que el Ejecutivo active los mecanismos institucionales para garantizar transparencia y equidad”, señaló.

Asimismo, el presidente de la Cámara pidió al Congreso de la República ejercer veeduría a través de la Comisión Accidental Electoral vigente. “El Congreso no puede ser indiferente cuando están en juego las reglas democráticas”, sostuvo.

El presidente de la Cámara también solicitó a la Procuraduría General de la Nación pronunciarse frente a un posible prevaricato en el que habría incurrido el CNE con estas medidas. “Corresponde a los organismos de control establecer si hubo una actuación contraria a la ley”, indicó.