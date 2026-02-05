Dos procesos judiciales por delitos sexuales contra menores avanzan en Antioquia

Antioquia

Dos hechos distintos, ocurridos en regiones diferentes de Antioquia, registran avances judiciales por delitos cometidos contra menores de edad.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre el estado de dos procesos separados, uno que ya concluyó con una sentencia condenatoria y otro que avanza en etapa de judicialización.

Aunque se trata de casos independientes, ambos dan cuenta del curso que siguen este tipo de investigaciones en el sistema penal colombiano y de las decisiones adoptadas por los jueces en cada etapa del proceso.

Condena en el Urabá antioqueño

Un juez de conocimiento condenó a 16 años de prisión a un hombre de 58 años por hechos ocurridos en diciembre de 2024 en el municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño, en los que resultó afectada una menor de edad que hacía parte de su núcleo familiar.

De acuerdo con lo probado en juicio, los hechos se registraron en una vivienda donde residían la menor, su madre y el ahora condenado.

La Fiscalía demostró que el hombre aprovechó un momento en el que se encontraba a solas con la niña para trasladarla contra su voluntad hasta una habitación del inmueble, donde ocurrieron los hechos materia de investigación.

Tras valorar el acervo probatorio, el juez lo declaró responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. La defensa del procesado apeló la decisión, por lo que el caso pasará a segunda instancia.

Judicializado presunto responsable en el Valle de Aburrá

En un hecho distinto, la Fiscalía judicializó a Robeth Javier Aquín Querales, de 24 años, por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos el pasado 30 de enero en un municipio del norte del Valle de Aburrá, en los que resultó afectada una menor de 15 años.

Según la investigación, el hombre habría ingresado sin autorización a la vivienda de la víctima y, tras intimidarla con un arma cortopunzante, habría cometido conductas de carácter sexual en su contra.

Posteriormente, fue capturado por unidades de la Policía Nacional cuando intentaba ocultarse en un tanque de almacenamiento de agua ubicado en el segundo piso del inmueble donde residía.

Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el delito de acceso o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, con circunstancias de agravación punitiva.

El procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mientras el caso del Urabá antioqueño queda pendiente de una decisión en segunda instancia, el proceso del Valle de Aburrá continúa en etapa de investigación formal con el imputado privado de la libertad.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos y recordaron que los delitos cometidos contra menores tienen un tratamiento penal agravado.