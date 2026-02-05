Las personas que generaron crisis en la salud, tendrán que responder ante la justicia: Alcalde

Medellín

La decisión se origina en una acción popular interpuesta el 30 de mayo de 2025 por el alcalde de Medellín, con el fin de proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los ciudadanos. El 4 de junio de ese mismo año, el Tribunal admitió la demanda y, el 11 de junio, decretó una medida cautelar histórica que ordenó al Gobierno Nacional ponerse al día, en un plazo máximo de 30 días, con las obligaciones financieras del sistema de salud en la ciudad.

Dicho plazo venció el 26 de agosto de 2025 sin que se realizara el giro de los recursos. Posteriormente, el 3 de septiembre, el Tribunal ratificó la medida cautelar y reiteró la obligación de pago, ante lo cual la Alcaldía solicitó formalmente la apertura de un incidente de desacato el 27 de agosto, al evidenciar el incumplimiento reiterado de la orden judicial.

Tras más de cinco meses sin que el Gobierno Nacional acatara la decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió, el pasado 2 de febrero de 2026, dar trámite al incidente de desacato y requirió de manera directa a los ministros y funcionarios responsables, exigiendo el cumplimiento inmediato de la medida cautelar y la garantía del flujo de recursos hacia hospitales, clínicas y EPS intervenidas.

“La justicia a través del tribunal administrativo de Antioquia le dice al ministro de Hacienda, al ministro de Salud, que de no cumplirse en ese plazo que se vence hoy, estas personas están expuestas a pagar con su patrimonio, multas superiores a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero inclusive seis meses de cárcel. Y no es para menos, porque estas personas que generaron la crisis, tendrán que responder ante la justicia por la crisis que generaron en la salud, para mejorar el sistema de salud en Colombia, no había que destruirlo”, expresó el mandatario.

Según la Alcaldía de Medellín, la crisis financiera del sistema de salud se ha agravado de manera significativa. Solo al Hospital General de Medellín, el Gobierno Nacional le adeuda actualmente 173 mil millones de pesos. De ese total, la EPS Savia Salud debe 145 mil millones, cifra que ha aumentado desde que se interpuso la acción popular, cuando la deuda era de 127 mil millones. A ello se suman obligaciones de otras EPS, como ADRES, con 22.900 millones de pesos, y otra entidad que adeuda cerca de 15 mil millones.

A nivel nacional, la deuda del Gobierno con el sistema de salud asciende a 33 billones de pesos, de los cuales 8 billones corresponden a Antioquia. Desde la administración distrital se asegura que, contrario a lo que sostiene el Gobierno Nacional, sí existen recursos, pero que estos han sido destinados a otros fines. Según cifras entregadas, entre el 1 y el 28 de enero de 2026 se habrían firmado más de 85 contratos de prestación de servicios por cerca de 6 billones de pesos.

La situación ya tiene consecuencias directas en la atención a los pacientes. En Medellín, los servicios de urgencias registran niveles de ocupación entre el 130 % y el 162 %, escenario que se explica por el no pago a los prestadores, la intervención de EPS y la falta de entrega oportuna de medicamentos, lo que ha generado el agravamiento de enfermedades y un aumento en la demanda de atención de urgencias.

Frente a esta crisis, la Alcaldía informó que desde 2024 ha invertido 239 mil millones de pesos para sostener la red pública de salud, incluyendo el Hospital General de Medellín, el Hospital Infantil Concejo de Medellín y Metrosalud, con el fin de garantizar la atención y cubrir obligaciones con el personal médico, asistencial y administrativo.