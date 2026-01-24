“No es justo que más de 170.000 estudiantes pierdan un día de clases”: gobernador de Córdoba

Montería

Luego de que la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), anunciara un paro de 24 horas para el próximo lunes, 26 de enero, por falta de dotación laboral, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reaccionó a través de la red social X. El mandatario dijo que han insistido en diálogos con esta organización sindical, pero que no ha sido posible.

“Hemos buscado al presidente de Ademacor por distintos medios para dialogar sobre el tema de la dotación laboral de aproximadamente 350 docentes, un proceso que ya está adjudicado y en marcha, a pesar de los contratiempos presentados”, expresó el mandatario departamental.

Asimismo, dijo que “no es justo que más de 170.000 niños y jóvenes pierdan un día de clases por algo que no va a resolver un paro. El diálogo está abierto, como siempre lo he dicho, y las mesas de trabajo son el camino”, concluyó.

Según los educadores, la dotación laboral correspondería a los años 2022 y 2025. En ese sentido, aseguraron que de no existir soluciones definitivas, el paro declararía indefinido en 27 de los 30 municipios del departamento.