Lluvias en Córdoba: gobernador lideró cadena humana que permitió el rescate de un motociclista

Montería

En medio de las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias en Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta realizó un recorrido por puntos críticos del departamento y participó directamente en el rescate de Jesús Fernández, un joven de 28 años, quien quedó atrapado con su motocicleta y estuvo a punto de ser arrastrado por una fuerte corriente en el corredor entre Montelíbano y La Apartada en la noche del 3 de febrero.

Tras el panorama, el mandatario departamental y su esquema de seguridad formaron una cadena humana que permitió el rescate del joven motociclista. Posteriormente, al sitio llegaron unidades del Ejército que apoyaron el aseguramiento del área.

“La fuerza de la naturaleza no es un juego, pido a todos los cordobeses acatar las recomendaciones de las autoridades. Hoy logramos salvar la vida de Jesús que estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente en la vía hacia Montelíbano. Gracias a Dios estuvimos en el lugar y el momento indicado”, expresó el gobernador Zuleta.

Las emergencias generadas por las lluvias han dejado dos personas muertas en esta sección del país. Una de las víctimas se trasladaba en un vehículo cuando le cayó un tronco encima en Los Córdobas, mientras que la otra fue arrastrada por una corriente en el sector El Ébano, en la vía Montería – Arboletes.

Recorrido en Torno Rojo, Puerto Libertador:

El gobernador Erasmo Zuleta, junto al director de la CVS, Orlando Medina, recorrieron la zona de Torno Rojo para verificar afectaciones y acompañar la atención a comunidades impactadas.

En la salida desde la vereda La Estrella, corregimiento de Torno Rojo, municipio de Puerto Libertador, el gobernador confirmó la atención a una comunidad severamente afectada, con cerca de 50 a 60 familias que lo perdieron todo por las inundaciones.

“Venimos de la mano de la comunidad, de líderes y del alcalde, trayendo ayudas humanitarias para aliviar un poco estas dificultades que vive nuestra gente; a llevarles un mensaje de esperanza y decirles que hoy más que nunca tenemos que estar unidos como un solo departamento, y que todas nuestras capacidades técnicas, operativas y financieras estarán al servicio de nuestra gente afectada por esta calamidad”, expresó el gobernador Zuleta.

Recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan las lluvias:

• No cruzar ríos, arroyos, quebradas o pasos con acumulación de agua.

• Evitar transitar por vías inundadas o zonas con riesgo de deslizamiento.

• Mantenerse informado solo por canales oficiales de alcaldías, organismos de socorro y Gobernación.

• Reportar novedades y emergencias de inmediato a las líneas locales y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

En Córdoba se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado para monitorear las zonas afectadas por el frente frío que deja a 22 municipios con graves inundaciones en esta sección del país.