Continúa el acompañamiento técnico y social en Roma, Kennedy, tras el colapso de una vivienda.

Durante las últimas horas, se reportó una noticia noticia que ha dejado preocupados a los habitantes del barrio Roma, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Debido a las fuertes lluvias en la ciudad, se han registrado inundaciones, árboles caídos y afectaciones a viviendas.

En medio de estas emergencias, se conoció que una casa colapsó luego de que el suelo se abriera. La vivienda quedó prácticamente en el aire, por lo que 16 personas tuvieron que ser evacuadas del lugar. Además de las lluvias, la emergencia se habría originado por una filtración de agua causada por el daño de un tubo.

Lea también: Problemas de movilidad en Bogotá por fallas en semáforos: trabajan para el restablecimiento

Debido a esta emergencia, el Distrito, a través del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, continúa con las labores de inspección y verificación con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad y evaluar de manera técnica las condiciones de las viviendas aledañas.

En este momento, el Distrito realiza verificaciones técnicas correspondientes en las 14 viviendas afectadas, y en aquellas que podrían presentar daños futuros como medida para salvaguardar a las 28 familias.

En las últimas horas el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó el barrio Roma y sostuvo un diálogo abierto con las familias del sector, escuchando sus inquietudes y atendiendo sus preguntas frente a la situación. Además, explicó las acciones que adelanta el Distrito y reiteró que las decisiones se toman con base en evaluaciones técnicas.

En el lugar se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) de 24 horas, desde donde se coordina la atención y se brinda información. Este espacio cuenta con el acompañamiento continuo de ingenieros estructurales y de recursos hídricos, además de profesionales sociales, quienes atienden inquietudes y orientan a las familias afectadas.

Cabe mencionar que también se adelanta la demolición controlada y manual de la vivienda colapsada, con el fin de reducir riesgos adicionales. De manera complementaria, se realizan revisiones al sistema de drenaje del sector y se proyectan los ajustes necesarios para mitigar impactos asociados a las lluvias.