Conectando Corazones 2026 anuncia dos encuentros de fe y música en Medellín y Bogotá

Conectando Corazones 2026 confirmó su regreso a Colombia con dos encuentros multitudinarios que prometen reunir fe, música y propósito los días 17 de abril en Medellín y 18 de abril en Bogotá, consolidándose como uno de los movimientos de entretenimiento con sentido espiritual más importantes del país.

Más que un concierto, Conectando Corazones se ha convertido en un movimiento de transformación, enfocado en la sanidad interior, la esperanza y la restauración de los hogares.

Su impacto ha quedado reflejado en ediciones anteriores, con hitos como el lleno total de 40 mil personas en el Estadio El Campín de Bogotá, jornadas masivas en Cali, con 18 mil asistentes en el Estadio Pascual Guerrero, y encuentros multitudinarios en Barranquilla, con más de 8 mil personas.

Para 2026, el evento propone dos fechas diseñadas para marcar un antes y un después en la experiencia espiritual de los asistentes. Medellín será la primera cita el 17 de abril en el Estadio Atanasio Girardot, mientras que Bogotá vivirá el encuentro el 18 de abril en el Parque Simón Bolívar. La organización ha definido el evento como un espacio pensado para toda la familia, con edad mínima de ingreso desde los 6 años.

CONECTANDO CORAZONES 2026 CORTESIA DIANA ALFONSO PRENSA Ampliar

El escenario reunirá a algunos de los adoradores más influyentes del mundo cristiano, encabezados por Alex Campos, anfitrión del encuentro y una de las voces más representativas de la música cristiana colombiana. El cartel lo completan Tercer Cielo, que llegará por primera vez a este gran formato en Bogotá; Barak, Redimi2, Funky, Miel San Marcos y Christine D’Clario, artistas reconocidos por su impacto espiritual y musical a nivel internacional.

La producción del evento estará a cargo de Juan Velásquez Entretenimiento, garantizando un despliegue técnico de talla mundial, con sonido, iluminación y pantallas de última tecnología, enfocados en brindar una experiencia integral y de alta calidad para los asistentes.

Según la organización, lo que diferencia a Conectando Corazones no es solo su formato, sino los miles de testimonios que han surgido en sus ediciones anteriores, incluyendo reconciliaciones familiares, compromisos matrimoniales y procesos personales de restauración espiritual. No se trata solo de asistir a un evento, sino de vivir una experiencia colectiva de fe y propósito.

Las entradas ya están disponibles en www.lataquilla.com.co y a través de WhatsApp 301 333 3333, con descuentos promocionales del 30 % para Medellín y 40 % para Bogotá.