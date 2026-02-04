Sebastián Villa no le cierra la puerta a River Plate: “Todo puede pasar”

Sebastián Villa volvió a tener acción en la Liga Argentina durante la fecha 4 del campeonato, en el triunfo 2-1 de Independiente Rivadavia frente a Sarmiento de Junín, en condición de local. El colombiano fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, siendo una de las figuras del partido.

Villa aportó una asistencia clave para abrir el marcador al minuto 21, cuando habilitó a Fabrizio Sartori, quien definió para el primer gol del duelo. Además, el extremo colombiano registró cuatro remates, dos de ellos con dirección a portería, ratificando su protagonismo ofensivo en el equipo mendocino.

En diálogo con ESPN, el atacante fue consultado sobre una posible salida del club y los rumores que lo vinculan con River Plate. Al respecto, aseguró: “Se habló mucho de la posibilidad de River, todo pasa por algo. Ahora estoy concentrado 100% en Independiente Rivadavia; todavía falta mucho y todo puede pasar”.

Villa también se refirió a su cercanía con Juan Fernando Quintero, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible arribo al conjunto Millonario. “Juanfer es mi hermano, tenemos una relación muy especial, compartimos representante y momentos en familia, así que todo puede pasar”, afirmó.

Finalmente, el colombiano habló sobre los mensajes que recibe por parte de algunos hinchas de Boca Juniors. “La gente de Boca me escribe, me ve en la calle y me dice cosas, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Soy un trabajador que juega a la pelota. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia; ahora con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro”, concluyó Sebastian Villa.