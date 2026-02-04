Dimayor oficializa cambios en la programación de partidos: así se jugarán las fechas

La programación habitual de la Dimayor sufrió modificaciones inesperadas debido a situaciones externas de la propia entidad. Tres de los partidos que se iban a jugar durante la semana, no se podrán desarrollas debido al mal estado del terreno de juego del Estadio El Campín.

La Dimayor, atendiendo un pedido de los presidentes de los equipos de Bogotá, decidió prohibir el desarrollo de tres partidos en el estadio. Millonarios iba a jugar contra Pereira un partido adelantado por la fecha 9 este jueves 5 de febrero, Santa Fe recibía a Nacional el sábado 7 de febrero y Fortaleza iba a hacer lo propio ante América el domingo 8.

“La Administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC con el estado actual de la gramilla, es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad“, se lee en el comunicado de la Dimayor.

Dimayor oficializa cambios en la programación

En primera medida, se decidió adelantar el partido correspondiente a la fecha 9 entre Fortaleza y Santa Fe, por lo que estos dos equipos jugarán en Bogotá el fin de semana, pero lo harán en el Estadio Metropolitano de Techo.

Entretanto, los juegos que quedaron aplazados (Millonarios vs. Pereira, Santa Fe vs. Nacional y Fortaleza vs. América) quedarón con fechas por definir.

Sábado 7 de febrero

- Fortaleza vs. Santa Fe

- Fecha 9

- Estadio: Metropolitano de Techo

- Hora: 6:0 p.m.

Martes 11 de febrero

- Internacional Bogotá vs. Deportivo Cali

- Fecha 6

- Estadio: Metropolitano de Techo

- Hora: 8:30 p.m.

Martes 17 de febrero

- Jaguares vs Santa Fe

- Fecha 7

- Estadio Jaraguay

- Hora: 6:00 p.m.

Miércoles 18 de febrero

- Junior vs. América

- Fecha 7

- Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

- Hora: 7:30 p.m.

Viernes 20 de febrero

- Pereira vs. Pasto

- Fecha 8

- Estadio Centenario de Armenia

- Hora: 8:30 p.m.

Domingo 22 de febrero

- América vs. Jaguares

- Fecha 8

- Estadio Pascual Guerrero

- Hora: 8:30 p.m.