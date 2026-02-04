La UNGRD asignó puente militar para restablecer la conectividad vial entre Magdalena y La Guajira/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

Ante la emergencia ocasionada por el frente frío en el Caribe Colombiano se generaron daños estructurales en viviendas, así como en vías en el departamento.

Una de las afectaciones fue el colapso del puente que comunica a los departamentos del Magdalena y La Guajira, por lo que la UNGRD anunció un puente militar con el fin de contrarrestar las afectaciones de movilidad que se presentan.

Asimismo, la entidad confirmó que, en Antioquia también se asignó un puente militar para restablecer la conectividad vial con el departamento de Córdoba.

Según la información entregada por la Gobernación del Magdalena, la vía entre Santa Marta y La Guajira por la Troncal del Caribe está cerrada y el tránsito hacia el vecino departamento deberá realizarse por el desvío habilitado: la Y de Ciénaga, tomando la ruta alterna por Puente Ariguaní - Bosconia - La Paz (Cesar) - Villanueva - Riohacha.