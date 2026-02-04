La Registraduría Nacional en Boyacá ultima detalles para las elecciones del próximo 8 de marzo

Registraduría avanza en la logística en Boyacá para las elecciones al Congreso de la República/ Foto: W Radio.( Thot )

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil en Boyacá tiene todo listo en el departamento para las elecciones al Congreso de la República que se desarrollarán el próximo domingo 8 de marzo.

Los trabajos por parte de la entidad se han venido adelantando con el Gobierno de Boyacá y las alcaldías de los 123 municipios en el departamento.

“Estamos disponiendo de todo el andamiaje y la logística en cada uno de los puestos de votación que tendremos en el departamento, se ha hecho un trabajo interinstitucional con las alcaldías, con las ías, con la gobernación del departamento y ya se designaron unos presupuestos electorales, ya se confirmó el acompañamiento de la fuerza pública como la Policía y el Ejército Nacional en todos los puestos de Boyacá”, indicó Diana Carolina Sanabria, delegada de la Registraduría Naci0onal del Estado Civil para Boyacá.

Por otro lado, la funcionaria indicó, además, que se está a la espera de la decisión de la Registraduría Nacional si se van a adelantar las consultas a la Presidencia.

“Están muy pendientes también ya definiendo planes metodológicos para este acompañamiento, ya estamos pendientes de la Registraduría en el nivel central, si vamos a hacer o no las consultas para el próximo 8 de marzo, dependiendo de los partidos o movimientos políticos que decidan hacerlo y por demás ya está todo listo, ya se están haciendo los simulacros de preconteo y de escrutinio para las próximas elecciones”, aseguró.

También indicó que en Chiquinquirá y en la capital boyacense se dispondrá del sistema de biometría para evitar suplantaciones.

“Vamos a tener 18 puestos en la ciudad de Tunja con biometría en mesa y 8 puestos en la ciudad de Chiquinquirá, es un esfuerzo de tecnología que está haciendo la registraduría para abolir este tema de la suplantación. Para Boyacá nos correspondieron solo estos dos municipios, pero es una prueba muy importante donde el ciudadano llega y en cuestión de segundos se identifica biométricamente que sí es la persona que está aportando el documento”, dijo.

Por último, dio a conocer que en el departamento se ha dado un traslado de un registrador municipal a Santander, además del registrador delegado de Boyacá, que fue trasladado al departamento del Caquetá.

“Solo hemos hecho un traslado, el registrador de Paipa se trasladó a Páramo, Santander y el registrador de Moniquirá se va a trasladar a Vélez, Santander, son solo los únicos dos traslados de registradores en el departamento, se ha hecho por un tema de que los registradores titulares en Santander tenían familiares políticos, entonces por esta razón se trasladaron al departamento de Boyacá y por transparencia y por unos movimientos que decidió el registrador nacional Hernán Penagos se ha trasladado al delegado departamental de Boyacá al departamento de Caquetá”, enfatizó la delegada.

Hay que recordar que hace unos días tomó posesión Patricia Rico Rojas como nueva delegada en Boyacá de la Registraduría Nacional.

Rico Rojas, proveniente de la delegación del Valle del Cauca y buscará fortalecer la organización y las garantías de los procesos electorales de 2026 en el departamento.