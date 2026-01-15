¿Jhon Arias es opción para Palmeiras? Presidenta del equipo y una reveladora confesión

La presidenta de Palmeiras confirmó que el club brasilero sigue evaluando refuerzos para la temporada y admitió el interés por el extremo colombiano Jhon Arias, aunque fue cautelosa al hablar de las negociaciones concretas, evitando crear falsas esperanzas entre los aficionados mientras no haya avances definitivos.

Leila reconoció que el Verdão está muy atento del mercado para fortalecer el equipo, pero insistió en que no quiere hablar de nombres específicos ni generar ilusión antes de que exista algo concreto. Mientras tanto, Wolverhampton fija en al menos 25 millones de euros el precio para iniciar negociaciones por el colombiano, cifra que lo situaría entre los fichajes más caros del fútbol sudamericano si se llega a concretar.

La presidenta de Palmeiras se refirió a la posibilidad de incorporar a Jhon Arias y un jugador adicional que dicen ser Thiago Almada, sin confirmar avances oficiales.

“Me gustaría mucho que estos dos grandes jugadores vinieran a jugar a Palmeiras, pero voy a decir algo para ustedes; detesto crear expectativas al hincha. Lo único que puedo decir con certeza es que Palmeiras está en el mercado para fortalecer más nuestro elenco; el año pasado faltó alguna cosa, quedamos muy cerca a varios títulos. El balón pegó en el poste y se fue fuera; este año quiero que entre, queremos ser campeones. Estamos viendo el mercado; cuando tenga algo más concreto, lo diré”, aseguró Pereira en declaraciones a la televisión brasileña.

Em video, a fala da Leila Pereira sobre Thiago Almada e Jhon Árias. pic.twitter.com/zG4NokoWn9 — TV Espírito de Porco (@espiritodporco) January 14, 2026

¿Qué piensa Jhon Arias de volver al fútbol brasilero?

Jhon Arias, por el momento, no ha dado muchas declaraciones sobre su futuro; en varias ruedas de prensa, el atacante colombiano ha manifestado que está concentrado en el Wolverhampton en conseguir sumar puntos y alejar a los Wolves de la zona de descenso de la Premier League, ya que se encuentra en la última posición con 7 unidades.