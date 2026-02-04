La empresa de Servicios Públicos de Santa Marta ESSMAR ya tiene nuevo agente interventor/ Essmar

Santa M

La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar E.S.P., tiene nuevo Agente Especial, se trata de Abraham Cure Bojanini, Ingeniero Civil con más de 30 años de experiencia en la gerencia, operación y fortalecimiento de sistemas de acueducto y alcantarillado, tanto en el sector público como privado.

Ha ocupado cargos directivos en entidades como Essmar E.S.P., la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Metroagua Santa Marta y Empresas Públicas Municipales de Barranquilla.

Es Magíster en Administración de Empresas, con enfoque en resultados, planificación estratégica y mejoramiento continuo.