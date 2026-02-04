Juan Camilo Hernández fue descartado por Real Betis en la Copa del Rey: esto dijo su entrenador

Manuel Pellegrini confirmó en rueda de prensa que el delantero colombiano no se recuperó a tiempo de su lesión muscular y, por lo tanto, no será convocado para el duelo de este jueves ante Atlético de Madrid, por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Cuando todo indicaba que el atacante podría volver esta semana a sumar minutos tras más de 20 días de ausencia, el entrenador chileno fue claro sobre su estado físico del jugador y descartó cualquier posibilidad de arriesgarlo en un compromiso de alta exigencia.

Your 22-man squad to face Atlético tomorrow in the #CopaDelRey quarter-finals! 📋💚 pic.twitter.com/laIhwXLwp3 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 4, 2026

“Es difícil que Juan Camilo (Hernández) se recupere en esta semana, no creo que esté en condiciones de poder actuar. No entrenó hoy y no estará en la lista”, explicó Pellegrini, quien además se refirió a otros casos de lesiones en el plantel: “Esas lesiones van dependiendo de cada recuperación… Ojalá se recuperen los dos lo antes posible”, agregó.

Baja sensible para el Betis

La ausencia del colombiano representa un golpe importante para el conjunto andaluz, que no ha podido contar con él en seis partidos consecutivos, justo en un tramo clave de la temporada entre Liga y Copa. El Cucho venía siendo una pieza determinante en el ataque del Betis antes de caer lesionado.

El partido entre Real Betis y Atlético de Madrid se disputará este jueves 5 de febrero a las 3:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio La Cartuja, en un duelo a partido único por un cupo en semifinales del torneo.

¿Cuándo podría volver el colombiano?

El regreso de Hernández podría darse este domingo, cuando Betis vuelva a enfrentar al mismo Atlético, pero esta vez por LaLiga. Si no logra estar listo, la siguiente opción sería el 15 de febrero, cuando los verdiblancos visiten al Mallorca.

Sus números antes de lesionarse

Antes de la lesión, que se presentó en el empate 1-1 frente a Real Oviedo, el Cucho acumulaba una temporada destacada: 1.854 minutos en 23 partidos entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey, participando directamente en 13 goles, con 10 anotaciones y 3 asistencias.

Por ahora, el Betis tendrá que buscar alternativas en ataque para enfrentar a un Atlético de Madrid exigente, mientras el cuerpo técnico espera recuperar a una de sus principales armas ofensivas para lo que resta del calendario.