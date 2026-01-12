Ya se conoció la lesión que sufrió El Cucho Hernández en el partido con Real Betis: ¿Es grave?

El 'Cucho' Hernández estará fuera de las canchas al menos un mes / Getty Images / Fran Santiago

El ‘Cucho’ Hernández es uno de los cinco futbolistas colombianos que iniciaron el 2026 con lesión, pues en esta lista se encuentra Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Janer Lucumí y el más reciente, Yerry Mina.

Esta situación alarma principalmente al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, por el hecho de que solo restan cinco meses para que la Selección Colombia dispute el Mundial 2026, torneo al cual no clasificaban desde hace 8 años.

Además, la Tricolor jugará sus últimos dos partidos amistosos previo a la Copa del Mundo contra la Selección de Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente, pero lo que preocupa a los aficionados es la ausencia de varios jugadores que no podrán estar, debido a las lesiones que sufrieron a inicios de este año.

¿Cómo fue la lesión del ‘Cucho’ Hernández?

El pasado sábado 10 de enero, el Real Betis se enfrentó contra Oviedo, partido que correspondió a la jornada 19 de LaLiga. El compromiso terminó 1-1, el argentino Giovani Lo Celso logró igualar el marcador al minuto 83′ de cabeza.

En este compromiso, el delantero colombiano estuvo cerca de marcar el gol de Púskas 2026. El ‘Cucho’ Hernández estuvo cerca de abrir el marcador con un remate desde casi la mitad de la cancha que se estrelló en el travesaño, tras un error de Sibo. Más adelante, llegó un disparo desviado de Lo Celso y un cabezazo de Ilyas Chaira en un tiro de esquina como las acciones más claras del primer tiempo.

Sin embargo, el delantero del Betis, quien estaba realizando una gran actuación en el compromiso, decidió pedir el cambio al minuto 80 luego de sentir una molestia muscular. El ‘Cucho’ se retiró del campo cojeando y en su lugar ingreso Chimy Ávila.

¿Qué lesión sufrió el ‘Cucho’ Hernández?

En las últimas horas, el Real Betis dio a conocer de manera oficial el parte médico sobre la lesión que sufrió Juan Camilo Hernández el pasado sábado. En el informe, el club informó que el delantero colombiano presenta "una lesión miofascial posterolateral en el recto anterior izquierdo."

Esta molestia podría mantenerlo fuera de las canchas por cerca de un mes, aunque el tiempo exacto de recuperación aún no ha sido determinado y dependerá de la evolución del jugador en los próximos días.