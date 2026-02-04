Horóscopo del profesor Salomón HOY 4 de febrero: Géminis y Capricornio, la suerte les sonrríe

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ofrece sus visiones frente al inicio de febrero. Para algunos signos, es prudente ver su entorno y analizar si está despertando envidias a su alrededor, mientras que para otros es importante mantener la constancia durante estos meses para que en los inmediatamente siguientes vean los resultados.

El 4 de febrero destaca por la firmeza, poder, energía y dinamismo. A los nacidos este día se les considera personas autoritarias, con la capacidad de ser líderes por su constancia e intuición. Su número es el 3590.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el azul; el número, 0844; la fruta, manzana roja. Tenga en cuenta que es etapa de luna llena, por lo que se recomienda llenar de esperanza sus deseos hacia la salud, el dinero y el amor.

Finalmente, el profesor Salomón recomienda hoy prender 4 velas en sentido de los puntos cardinales y pedir prosperidad, riqueza y exito para este nuevo año.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Debido a un reciente contexto de mucho trabajo, es posible que haya tenido desencuentros y estrés. Los arcanos lo han notado y le recomiendan reflexionar y manejar mucho más la calma para lograr sus objetivos.

Número: 7420

Tauro

Ponga especial atención a lo laboral durante esta época, pues se vienen cambios y oportunidades que requieren su reflexión. En el caso de algunas personas de este signo, habrá una oportunidad de viaje o contacto con el extranjero.

Número: 0844

Géminis

No desfallezca, es natural que en muchos casos las cosas no salgan tal y como quiere, pero sus metas se irán dando, pues los arcanos reconocen el esfuerzo que ha invertido. Tenga en cuenta los juegos de azar, pues tendrá una bendición para estos.

Número: 9815

Cáncer

Este año será una época de ascenso en su vida, la escalera de éxito se lo confirma. Añadido a eso, vendrán fuentes económicas con las que pueda contar y saldar sus deudas.

Número: 3850

Leo

Próximamente gozará de una situación de fuerza y estabilidad. Por otra parte, para algunas personas de este signo tendrán que vender una propiedad como carros, muebles o casa. No se preocupe ni apegue por estos bienes materiales, pues este proceso le permitirá avanzar en los cambios que se propone.

Número: 1464

Virgo

Tenga cuidado con las envidias, están cerca y quieren impactar en su vida. Use la fuerza y voluntad para seguir manteniendo el control de su vida y conseguir sus metas.

Número: 2250

Libra

Cuídese de sus enemigos, pues también está levantando envidias a su alrededor. Aparte de eso, se viene algo interesante con el amor, puede ser una reconciliación o sentimientos que debe estabilizar y tratar de forma madura.

Número: 0455

Escorpio

Siga adelante con sus proyectos. Si algunas personas no aprueban o les gusta lo que usted desea, no importa, pues usted sabe lo que quiere y verá réditos al trabajar en ello. Aparte de eso, para algunas personas se darán pasos positivos o resolverán asuntos relacionados a vivienda.

Número: 5044

Sagitario

Planee muy bien lo que debe hacer. Los arcanos detectan un plan, pero este necesita ser más concreto y mantener la constancia. Con eso en cuenta, cuídese de las envidias, puede serle útil mantener su plan en secreto mientras avanza.

Número: 9917

Capricornio

Todo lo que haga o inicie tendrá la bendición de la estrella de la suerte. Añadido a eso, se le augura pronto una celebración por un logro alcanzado, sea suyo o de su entorno.

Número: 3458

Acuario

Todo lo relacionado con documentos que tenga que firmar le serán de mucha ayuda para su situación, por lo que intente adelantar estos trámites en lo que pueda. Por otra parte, para algunos nacidos bajo este signo, también se puede venir una oportunidad de viaje.

Número: 1313

Piscis

Los arcanos han notado que ha tenido una época reciente de presiones, producto de asuntos pendientes del año pasado que aún le quedan por resolver. Sin embargo, no se preocupe, pues volverá a usted una etapa de estabilidad y tranquilidad.

Número: 8419

