¿Qué provoca la intolerancia a la lactosa? Causas y síntomas

Imagen de referencia de intolerancia a la lactosa, Foto Getty images

La intolerancia a la lactosa es una afección digestiva que se presenta cuando el organismo no puede digerir correctamente la lactosa, el azúcar natural presente en la leche y en los productos lácteos.

Según explica la Clínica Mayo, esta condición ocurre por una deficiencia de lactasa, una enzima producida en el intestino delgado y necesaria para descomponer la lactosa.

Aunque no suele representar un problema grave de salud, la intolerancia a la lactosa puede generar síntomas molestos que afectan la calidad de vida de quienes la padecen, especialmente después de consumir alimentos derivados de la leche.

¿Por qué se produce la intolerancia a la lactosa?

La Clínica Mayo explica que la intolerancia a la lactosa se origina cuando el intestino delgado no produce suficiente lactasa. En condiciones normales, esta enzima transforma la lactosa en glucosa y galactosa, que luego son absorbidas por el organismo.

Cuando la lactosa no se digiere adecuadamente, pasa al colon, donde interactúa con las bacterias intestinales, generando los síntomas característicos de esta afección.

Síntomas más comunes de la intolerancia a la lactosa

De acuerdo con información de la Clínica Mayo, los síntomas suelen aparecer entre 30 minutos y dos horas después de ingerir productos que contienen lactosa. Entre los más frecuentes se encuentran:

Diarrea

Náuseas y, en algunos casos, vómitos

Cólicos o dolor abdominal

Hinchazón

Gases

La intensidad de los síntomas puede variar dependiendo de la cantidad de lactosa consumida y del nivel de deficiencia de lactasa en cada persona.

Tipos de intolerancia a la lactosa

Según la Clínica Mayo, existen tres tipos principales:

Intolerancia a la lactosa primaria : Es la más común. Se desarrolla de forma progresiva con la edad, cuando la producción de lactasa disminuye de manera natural en la adultez.

: Es la más común. Se desarrolla de forma progresiva con la edad, cuando la producción de lactasa disminuye de manera natural en la adultez. Intolerancia a la lactosa secundaria: Se presenta después de enfermedades, infecciones, cirugías o trastornos que afectan el intestino delgado, como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. En algunos casos, tratar la causa subyacente puede mejorar la tolerancia a la lactosa.

¿Los bebés pueden nacer con intolerancia a la lactosa?

Es poco frecuente que algunos bebés nazcan con una deficiencia total de lactasa por causas genéticas, pero los bebés prematuros puede presentar este padecimiento debido a un nivel insuficiente de lactasa.

Pero normalmente este trastorno es hereditario al cual se le atribuye el nombre de “autosómico recesivo”.

“Tanto la madre como el padre deben transmitir la misma variante genética para que un niño padezca esta afección.” señala la Clínica Mayo en su artículo.

¿Qué factores pueden influir para tener intolerancia a la lactosa?

La Clínica Mayo señala que ciertos factores aumentan la probabilidad de desarrollar intolerancia a la lactosa, entre ellos:

Edad adulta o avanzada

Origen étnico africano, asiático, hispano o nativo americano

Nacimiento prematuro

Enfermedades que afectan el intestino delgado

Tratamientos oncológicos que comprometen el sistema digestivo

La mayoría de las personas con intolerancia a la lactosa pueden llevar una vida normal, aprendiendo a identificar los alimentos que les generan molestias y buscando alternativas nutricionales adecuadas.

