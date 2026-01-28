Listo el cronograma oficial de PAGOS de Prosperidad 2026: giros inician en febrero, ¿qué día?

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, dio a conocer este martes el cronograma del primer semestre de este año para la entrega de transferencias de los siguientes programas de gobierno:

Renta Ciudadana

Devolución del IVA

Colombia Mayor

Renta Joven

Jóvenes en Paz.

Prosperidad Social: Cómo se componen estos cronogramas

Este cronograma se dividirá en varios ciclos de acuerdo con el tipo de beneficio al que aplique.

Colombia Mayor entregará la transferencia del primer ciclo desde el 27 de febrero . Los siguientes cinco ciclos del programa se entregarán a partir del 25 de marzo , el 22 de abril , el 20 de mayo , el 17 de junio y el 29 de julio , respectivamente.

entregará la transferencia del primer ciclo desde el . Los siguientes cinco ciclos del programa se entregarán a partir del , el , el , el y el , respectivamente. Renta Ciudadana y Devolución del IVA inician su primer ciclo el 20 de febrero . El segundo y tercer ciclo iniciarán entregas el 30 de abril y el 24 de junio .

y inician su primer ciclo el . El segundo y tercer ciclo iniciarán entregas el y el . Renta Joven está por finalizar el ciclo 2025, el cual se da el 18 de febrero . El primer ciclo de 2026 inicia el 27 de marzo , luego el 28 de mayo y el 16 de julio , a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

está por finalizar el ciclo 2025, el cual se da el . El primer ciclo de 2026 inicia el , luego el y el , a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Jóvenes en Paz realizaría el ciclo 1 de 2026 el 20 de febrero.

Durante las siguientes semanas se anunciarán las fechas de pago para los programas que apenas están volviendo a iniciar sus ciclos.

¿Qué son los programas de Prosperidad Social?

Prosperidad Social en una reunión con sus beneficiarios. (Cortesía: Prosperidad Social) Ampliar

Prosperidad Social es un organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas de asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica.

En búsqueda de este objetivo, ofrece diferentes programas para cerrar brechas de desigualdad en el país. Entre ellas se encuentran:

—Colombia Mayor: Es un beneficio para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 en situación de pobreza, para que reciban una renta básica de alrededor de 230.000 pesos mensuales.

—Jóvenes en paz: Es un programa impulsado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, donde se busca implementar una ruta de atención integral para jóvenes entre los 14 y 28 años que les permita romper ciclos de violencia presentados en comunidades vulnerables, desvincularse de dinámicas criminales y promover su vinculación educativa, laboral y social.

Este plan focaliza a sus beneficiarios de acuerdo con sus condiciones de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad económica y social, que vienen afectando el bienestar y calidad de vida de los y las jóvenes ubicados en los territorios afectados por la violencia y el conflicto armado, históricamente marginados y excluidos.

—Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción y surge con el ánimo de contribuir a la inclusión social y económica de las juventudes para que tengan un auxilio económico durante su etapa de formación académica profesional. Los estudiantes recibirían mínimo 400.000 pesos por ciclo.

—Devolución del IVA: Es un programa que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país, ya que estos tributos se consideran de aspecto regresivo (impacta más en quienes cuentan con menos ingresos).

A cada hogar se le realizaría una transferencia de alrededor de los 500.000 pesos.

Requisitos para aplicar a Adulto Mayor

Para inscribirse, el adulto debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Requisitos para aplicar a Renta Joven

Para ser participante de este programa, debe cumplir estos requisitos:

Tener entre 14 y 28 años.

Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula como bachiller graduado (11°).

Estar incluido en una de las bases de focalización estipuladas en el programa. Puede consultarlas en la página web de Prosperidad Social.

Estar matriculado en un proceso de formación complementaria en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado).

No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario o posgrado.

No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz o una estrategia que haga sus veces.

Devolución del IVA: Requisitos para aplicar

El programa aplica para:

Hogares en pobreza extrema de acuerdo con su clasificación en el Sisbén o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: AO1, A02, A03, A04, A05 y los hogares indígenas. Hogares en pobreza moderada de acuerdo con su clasificación en el Sisbén o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: BO1, B02, B03, B04.

Nota: Prosperidad Social reitera el llamado a los beneficiarios de todos los programas para que mantengan actualizados sus datos para evitar problemas a la hora de recibir las transferencias. Para actualizar datos o resolver inquietudes, pueden comunicarse a las siguientes líneas gratuitas:

Bogotá: 601 379 1088.

Línea nacional: 01 8000 95 1100.

También pueden acercarse a las oficinas regionales de Prosperidad Social.