Hasta el 1 de marzo está disponible convocatoria para organizaciones que generan impacto con la IA

Medellín

El Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) de Medellín volverá como como embajador para Latinoamérica en la tercera serie de Minds, la convocatoria global del Foro Económico Mundial que visibiliza organizaciones públicas y privadas que usan inteligencia artificial (IA) para transformar.

Minds es una comunidad global de líderes en IA que crean soluciones significativas, inteligentes, novedosas y aplicables para transformar las empresas y la sociedad.

La convocatoria prioriza soluciones ya implementadas y con impacto demostrable, en las que la inteligencia artificial sea un componente central del proceso y que tenga resultados medibles, con sostenibilidad, inclusión y resiliencia operativa.

La directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño Peláez, invita a organizaciones de la capital antioqueña a participar: “Invitamos a organizaciones a postular sus proyectos y aprovechar esta oportunidad donde podrán dar visibilidad internacional a su trabajo en la plataforma global del Foro Económico Mundial, conectar con una comunidad internacional de expertos e intercambiar aprendizajes con otros líderes que están implementando inteligencia artificial con resultados".

Las organizaciones, además, tendrán la posibilidad de posicionarse como referentes de innovación y de ser anunciadas en el Annual Meeting of New Champions 2026, uno de los eventos más importantes de la agenda anual de la organización global.

Las organizaciones interesadas pueden postularse hasta el primero de marzo, a través del sitio web del foro https://initiatives.weforum.org/ai-global-alliance/minds.