Elecciones 2026: MOE acreditará a 12.000 observadores electorales con plataforma liderada por el CNE

Colombia

Durante una capacitación organizada por el Consejo Nacional Electoral sobre el uso de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electores, la Misión de Observación Electoral (MOE) anunció que emplearán esta herramienta para la acreditación de 12.000 observadores que estarán presentes en distintas mesas de votación a lo largo y ancho del país.

De este total de observadores, se estima que 4.000 estarán presentes en la jornada del próximo 8 de marzo, donde se elegirá el Congreso de la República para el periodo 2026 - 2030.

Así lo confirmó Patricia Fernández Correa, coordinadora de Calidad de Elecciones de la MOE, quien agregó que les parece importante “tener herramientas tecnológicas actualizadas que permitan facilitar y mejorar la labor de la observación electoral y de los partidos políticos a través de sus testigos electorales”.

Este taller, realizado en Bogotá, permitió que una comitiva de la MOE conociera el detalle del manejo de este aplicativo que implementó el CNE para darle a la contienda electoral de este año un fortalecimiento en legitimidad y transparencia.

Por su parte, Sebastián Beltrán de la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, manifestó que este primer acercamiento con la MOE es importante y crucial: “históricamente ha sido el representante de las organizaciones civiles en todo el proceso electoral. Ellos ejercen la función de verificar y estar en los puestos de votación para una observación constante del proceso, garantizando que se desarrolle en plenas garantías”.

En ese sentido, el uso del aplicativo es garantía para que las organizaciones de observación electoral puedan ejercer su misión de la mejor manera, teniendo a la tecnología como un aliado estratégico para su labor. Por ello, desde el CNE se les entregará usuario y contraseña para que puedan ingresar y realizar las postulaciones que consideren.

A su vez, a cada uno de los observadores electorales se les expedirá un código QR que será consultado por la Fuerza Pública en el momento de ingreso a los puestos de votación, ya que esto garantizará la plena identificación de los actores electorales.

A los participantes de la MOE se les explicó, además, que la herramienta no solo es para los observadores electorales, sino también para los testigos y auditores de sistemas que postulen las organizaciones políticas para los 127.000 puestos de votación dispuestos en las jornadas de consulta, votaciones legislativas y elecciones a la Presidencia de la República.