Ejército neutraliza explosivos y desmantela campamentos ilegales en Caquetá y Putumayo

Explosivos improvisados incautados y destruidos de manera controlada por el Ejército Nacional durante operaciones militares en zonas rurales de Caquetá y Putumayo, para proteger a la población civil.

Tropas del Ejército Nacional, adscritas a la Sexta División, lograron importantes resultados operacionales en los departamentos de Caquetá y Putumayo, al neutralizar artefactos explosivos y desmantelar infraestructura ilegal que representaba un alto riesgo para comunidades rurales.

En el departamento del Caquetá, durante labores de control territorial en el eje Unión Peneya–Montañita, los soldados ubicaron un depósito ilegal de explosivos oculto en una zona boscosa, a escasos 600 metros del casco urbano de La Unión Peneya y cerca de una base militar. En el lugar fueron encontrados ocho artefactos explosivos improvisados con sistema de activación por presión, que pertenecerían a la estructura ilegal Rodrigo Cadete.

De acuerdo con el Ejército, la cercanía de estos explosivos a zonas habitadas representaba un peligro inminente para la población civil, especialmente para campesinos y menores de edad que transitan por el sector. El material fue destruido de manera controlada por personal especializado del grupo EXDE, tras activar los protocolos de seguridad y acordonar el área.

De manera simultánea, en zona rural de la vereda Villa Nueva del Yurilla, en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 6 ubicaron un campamento ilegal con capacidad para albergar entre 140 y 160 integrantes, presuntamente perteneciente al GAO-r Comandos de Frontera. En el lugar se hallaron cinco artefactos explosivos tipo MAP instalados alrededor de una fuente hídrica.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la población civil y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier elemento sospechoso o actividad irregular a través de los canales oficiales, para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida y la seguridad en estas regiones del sur del país.