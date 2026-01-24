Anuncian medidas especiales ante riesgos electorales en ocho municipios de Córdoba

Montería

En medio de la inauguración de la nueva Estación de Policía del Occidente de Montería, el pasado 23 de enero, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, anunció varias medidas que permitirían blindar los comicios legislativos el próximo 8 de marzo, luego de que la Defensoría del Pueblo encuadrara a ocho municipios de Córdoba en riesgo electoral urgente y categoría prioritaria por el accionar del grupo armado ilegal Clan del Golfo.

“Vamos a tener cuatro comités de garantías electorales para hacer seguimiento permanente a la situación. Tuvimos este comité con la asistencia de 27 partidos políticos y movimientos políticos, inclusive con la presencia de algunos candidatos presidenciales y vamos a tener presencia de los funcionarios del Ministerio del Interior en los comités departamentales. Estaremos muy atentos al comité de Córdoba y también la plataforma URIEL (Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral) estará activa 24 horas y 7 días a la semana para atender cualquier queja y remitirla a la autoridad competente”, expresó el funcionario.

Asimismo, dijo que “el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública han manifestando que van a hacer un equipo en el que se ha establecido presencia de la Policía en todos los puestos de votación y del Ejército o de la Armada Nacional dependiendo la ubicación”.

Cabe recordar que en zonas como Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo, cerca de 153 puestos de votación estarían custodiados por la Policía Metropolitana de Montería.

Alertas de la Defensoría del Pueblo:

Riesgo electoral urgente: Ayapel, La Apartada, San José de Uré y Tierralta.

Categoría prioritaria: Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Puerto Libertador.

De acuerdo con el informe general de la Defensoría del Pueblo, esta alerta temprana “busca prevenir la materialización de hechos violentos y vulneraciones, pero también fortalecer las garantías para que todas las personas, sin distinción, puedan participar en los diferentes procesos electorales de manera libre, segura y en condiciones de igualdad”.

“La Alerta Temprana Electoral (ATEL) 2025-2026 advierte sobre los riesgos derivados de las dinámicas de hegemonía, consolidación, coexistencia o disputa territorial de los grupos armados ilegales, en el contexto del conflicto y la criminalidad organizada, que pueden afectar los derechos fundamentales —vida, libertad, integridad y seguridad—, así como las libertades políticas y civiles, en los procesos electorales que tendrán lugar entre finales de 2025 y 2026”, destacó el informe en términos generales.