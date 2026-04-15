TIMØ cumple su sueño: primer Movistar Arena con “Canto pa no llorar”

El primer Movistar Arena no se olvida nunca. TIMØ, una de las agrupaciones emergentes más destacadas de la música colombiana.

Credito: Carlos Sarmiento Ampliar Credito: Carlos Sarmiento Cerrar

El próximo 5 de diciembre se presentará en el icónico recinto de la capital con su nuevo álbum Canto pa no llorar.

El evento representa un hito en la carrera del grupo, que ha logrado consolidarse como una propuesta fresca y auténtica dentro del panorama musical latino.

“Estaremos cumpliendo un sueño junto a TIMØ”, expresaron los integrantes al confirmar la fecha, destacando la relevancia de este concierto como un momento clave en su trayectoria.

El Movistar Arena, será el espacio donde los fans podrán disfrutar de un espectáculo diseñado para celebrar la música.

La presentación incluirá los temas de Canto pa no llorar, un álbum que refleja la evolución artística de la agrupación y que tiene como objetivo emocionar con letras cargadas de sentimiento y energía.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 21 de abril en TuBoleta.com, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de asegurar su lugar en una noche que promete ser inolvidable.

La expectativa es alta, ya que se trata de la primera vez que TIMØ se presenta en este escenario, un paso que reafirma su crecimiento y proyección dentro de la industria musical.

El concierto no solo será un despliegue de talento, sino también un símbolo de perseverancia y sueños cumplidos. Para la agrupación, llegar al Movistar Arena significa consolidar años de trabajo.

El 5 de diciembre quedará marcado como el día en que TIMØ escribió una nueva página en su historia musical.