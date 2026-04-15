Martín Elías Jr. cumple su sueño: cantar “Labios Negros” junto a su padre

Martín Elías Jr. presenta “Labios Negros”, una producción que no solo revive la esencia del vallenato, sino que cumple uno de sus sueños más grandes: cantar junto a su padre, el recordado Martín Elías Díaz Acosta.

“Papá, cumplí mi sueño… pude cantar contigo”, expresa el joven artista, quien comparte esta producción como un homenaje cargado de sentimiento y respeto.

La canción, de la autoría de Fello Zabaleta, formó parte del repertorio de Martín Elías padre en la producción Sin Límites.

El acordeón estuvo a cargo de Jorge “Chide” García Durán, aportando ese sello auténtico que conecta con las raíces del género.

El videoclip, dirigido por Guelviz Fernández, incluye la participación de Paula, hermana del artista, reforzando el mensaje de unión familiar. “Representa algo muy especial, un homenaje que llegará hasta el cielo”, precisó Claudia “Caya” Varón, madre de Jr.

Con esta producción, Martín Elías Jr. no solo honra la memoria de su padre, sino que reafirma su compromiso con el legado del vallenato.

“Labios Negros” se convierte en un puente entre el pasado y el presente, uniendo a padre e hijo a través de la música y dejando claro que la tradición sigue viva en las nuevas generaciones.

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El lanzamiento llega en un contexto emotivo: nueve años después de la partida de Martín Elías Díaz, su hijo logra cristalizar un sueño que había compartido en múltiples entrevistas y que hoy se materializa en una canción que promete conmover a seguidores del género.

“Este 14 de abril se cumple mi sueño más grande”, afirma Martín Elías Jr., dejando claro que “Labios Negros” no es solo una canción, sino un símbolo de amor, memoria y continuidad artística.