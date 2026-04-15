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15 abr 2026 Actualizado 19:37

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Se estrena el tráiler de la sexta película de la saga de ‘Los juegos del hambre’

‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’, es la última película de esta franquicia.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 11: A general view of the stage decoration during a photocall for &quot;The Hunger Games: On Stage&quot; at the Troubadour Canary Wharf Theatre on November 11, 2025 in London, England. (Photo by Kate Green/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 11: A general view of the stage decoration during a photocall for "The Hunger Games: On Stage" at the Troubadour Canary Wharf Theatre on November 11, 2025 in London, England. (Photo by Kate Green/Getty Images) / Kate Green

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 11: A general view of the stage decoration during a photocall for &quot;The Hunger Games: On Stage&quot; at the Troubadour Canary Wharf Theatre on November 11, 2025 in London, England. (Photo by Kate Green/Getty Images)

Matheo

Esta semana se estrenó el tráiler de la sexta película de la saga de los ‘Juegos del hambre’.

‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’, es la última película de esta franquicia.

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Basada en la novela homónima de Suzanne Collins de 2025, ‘Amanecer en la cocecha’ se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de ‘Los juegos del hambre’.

La película cuenta con la participación del actor y esposo de Kristen Dunst, Jesse Plemons, como un joven Plutarch Heavensbee.

El actor y director inglés, Ralph Fiennes, conocido por interpretar a Lord Voldemort en la serie de películas de ‘Harry Potter’, encarnará al Presidente Snow.

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Junto a ellos estarán Glenn Close; el ganador del Oscar, Kieran Culkin; Mckenna Grace y la estrella de la serie ‘Stranger Things’, Maya Hawke.

‘Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha’ está dirigida por Francis Lawrence, director de la serie de películas basada en los libros y de otras producciones como ‘Constantine’ y ‘Soy leyenda’.

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