Ricky Martin celebra el triunfo de Bad Bunny el domingo en los premios Grammy en una carta abierta

El cantautor y actor puertorriqueño Ricky Martin escribió este martes una carta abierta a su colega Bad Bunny en el diario El Nuevo Día, luego de su triunfo el domingo en los premios Grammy donde se llevó tres galardones.

Bad Bunny se llevó los premios a ‘Mejor interpretación musical mundial’, ‘Mejor álbum de música urbana’ y ‘Álbum del año’ por el disco “Debí tirar más fotos”, convirtiéndose en el primer álbum en español y el tercer artista latino en recibir este honor.

La carta de Ricky Martin, titulada “Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, arranca diciendo:

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammy, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”.

“Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde viernes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”, agregó.

“Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, afirmó.

“Lo que más me conmovió al verte en el escenario de los Grammy fue el silencio de todo el público cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando denunciaste un sistema que persigue y separa, hablaste desde un lugar que conozco muy bien, ese lugar donde el miedo y la esperanza coexisten, donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños postergados”, expresó haciendo referencia a su discurso contra el ICE al recibir el premio al ‘Mejor álbum de música urbana’.

Finalizó diciendo que “este logro es para una generación a la que le enseñaste que su identidad no es negociable y que el éxito no está reñido con la autenticidad. De corazón, de boricua a boricua, con respeto y amor, te agradezco por recordarnos que cuando uno de nosotros triunfa, todos triunfamos”.

Este próximo domingo 8 de febrero, Bad Bunny se estará presentando en el show del medio tiempo del Súper Bowl LX, que se disputará entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.