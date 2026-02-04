¿Cuáles son los desafíos de los gobiernos frente al crimen en América Latina?

El periodista Javier Moreno, exdirector del diario El País, presentó su libro ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en América Latina en un conversatorio realizado en el marco del Hay Festival de Cartagena, que reunió a destacados especialistas en seguridad y justicia.

El encuentro, moderado por Fernando Carrillo, vicepresidente del Grupo PRISA y exministro de Justicia de Colombia, abordó la compleja interacción entre los Estados, el crimen organizado y la violencia en esta parte del continente.

Los límites del Estado y la seguridad ciudadana

Fernando Carrillo abrió el debate señalando que “la capacidad del Estado, nosotros hemos distorsionado un poco la cabeza de los presidentes. Nos llamaba nuevamente el presidencialismo un aparato social bastante frágil, bastante… No mencionaste la justicia, que es muy importante”.

Recordó además los esfuerzos de Colombia en los años noventa para fortalecer su sistema judicial: “Tuvimos un propósito, que fue no solo crear una nueva Constitución, que lo logramos en ese momento… sino fortalecer el programa de justicia, fortalecer las normas constitucionales de la justicia”.

Ana María Salazar, exsecretaria de Defensa de Estados Unidos, destacó la tensión entre democracia y control del crimen: “Por una parte tienes estas organizaciones criminales extremadamente violentas… pero al mismo tiempo, ellos están incapaces, literalmente, de enfrentar a estas organizaciones criminales por ideología… Es un problema terrible para una democracia”.

Crimen organizado y construcción del Estado

Érika Rodríguez Pinzón, directora de la Fundación Carolina, vinculó el crecimiento del crimen con la misma construcción del Estado latinoamericano: “El Estado Nacional en América Latina se ha construido integrando el crimen y la violencia. Violencia y crimen no son sinónimos, esto es muy importante… el crimen organizado está en la propia construcción del Estado, porque el Estado apenas ha sido un violentador de derechos históricamente en la construcción de América Latina”.

Rodríguez Pinzón agregó que el narcotráfico y otras economías ilícitas han generado un “portafolio criminal” que dota de estabilidad y control a ciertos sectores: “No en todos los países hay narcotráfico, pero en el que todos nosotros tenemos el narcotráfico, eso se utiliza por exclusión”.

La justicia y el Estado de derecho como frontera

Almudena Bernabéu, abogada internacional y directora del Centro Guernica 37, resaltó la importancia del Estado de derecho: “Seguridad sin estado de derecho es imposible. Es contra la federalidad… Tenemos que lograr y tenemos que creernos que lo demás es populismo y lo demás son mentiras. Que la seguridad pasa por hacerse y conseguirse en el estado de derecho”.

Fernando Carrillo recordó los ataques del crimen organizado contra la justicia y la política: “El objetivo militar de estos dictadores, de estos nuevos militares, eran los jueces… el juez entra a matar jueces, entra a matar policías, mata ministros de justicia, mata procuradores… Controlar por un lado toda la justicia, y otro lado los intelectuales, el pensamiento político”.

El conversatorio dejó en evidencia la complejidad de la gobernanza criminal en América Latina y el desafío de fortalecer instituciones en contextos donde el crimen organizado y la violencia están profundamente integrados al Estado y la sociedad. Los especialistas coincidieron en que, sin justicia sólida y liderazgo comprometido, la región seguirá enfrentando un escenario de alta vulnerabilidad.

Seguridad y democracia: una conclusión desde las voces del conversatorio

Frente a la pregunta central sobre cómo construir una política de seguridad en democracia y con democracia, Almudena Bernabéu subrayó que es posible enfrentar el crimen organizado sin renunciar a los principios democráticos.

“Se puede tener seguridad definitiva, se puede combatir el crimen organizado, se puede vivir, digamos, en una manera estable y equilibrada en democracia. Y la única manera es desde el Estado de Derechos. Esto es lo que tenemos que hacer. Y si se pudiera decir algo, nosotros tenemos un mínimo de beneficios”.

Por su parte, Fernando Carrillo reflexionó sobre los desafíos institucionales y políticos en contextos de polarización: “Yo siempre he dicho, Colombia ha tenido derecho a tener una responsabilidad. Colombia ha tenido procurador general, contralor general, pero a veces uno piensa que en estas épocas de extremismo es fundamental y estamos en eso. Ojalá no nos toque el 31 de mayo la primera vuelta escoger entre los dos extremos. Ojalá eso no suceda en Colombia. Ojalá”.

Finalmente, Carrillo señaló la pérdida de centralidad del Estado de derecho en la política actual: “En el fondo, lo que estamos buscando es una cantidad de municipios y gobiernos, que ya no existen en la política en este momento y que no son moda. Sé de cuándo que se ha rebelado, dónde va a ser la ciudad más grande, el estado de derecho. Eso parece que no tiene mucho tirón como tiene en España en este momento”.