Crudo balance de inundaciones en Córdoba: dos personas muertas y más 20 municipios en emergencia. Foto: prensa Alcaldía de Puerto Escondido.

Montería

En medio de un Consejo Departamental de Gestión de Riesgo Ampliado realizado este 3 de febrero en el que participaron los 30 alcaldes de Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta, reveló que las emergencias generadas por las inundaciones han cobrado la vida de dos personas en esta sección del país. En ese sentido, exigió mayor atención por parte del Gobierno Nacional.

“Yo creo que es más fácil prevenir el desastre que atender la emergencia, por las vidas que se pierden. Ahí tenemos otro muerto en la carretera de Los Córdobas para acá, un palo le cayó encima de un carro; yo no puedo esperar que el Gobierno Nacional atienda el problema, debo ir atendiendo esta emergencia de acuerdo con mis capacidades”, puntualizó el mandatario departamental.

Asimismo, hizo un llamado a los entes de control para que “los recursos de la emergencia lleguen a donde deben llegar de manera correcta. Tengo impotencia”.

Por la emergencia, el departamento declaró la calamidad pública.

Ya son 22 los municipios en emergencia por las inundaciones:

La Oficina de Gestión de Riesgo del departamento de Córdoba señaló que la cifra de zonas afectadas por inundaciones se eleva a 22 de las 30 que tiene esta parte del territorio nacional. Se trata de municipios como San Carlos, Montelíbano, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montería, San José de Uré (creciente súbita), La Aparatada, Valencia, Puerto Libertador, Canalete, San Antero, San Pelayo, Momil, ⁠Cereté, San Bernardo del Viento, Lorica, Tierralta, Ciénaga de Oro, San Antero, Purísima, ⁠Pueblo Nuevo (en alerta amarilla) y ⁠Cotorra.

De acuerdo con cifras preliminares, el censo de damnificados superaría las 15.000 familias y más de 80.000 estudiantes se encuentran sin clases por las inundaciones.

Los ríos Sinú, San Jorge y Canalete se mantienen en alerta roja por la continuidad de las lluvias que han aumentado los niveles, generando desbordamientos.

En Córdoba se han adecuado más de 15 albergues temporales para atender las familias afectadas por el fenómeno climático que se podría extender hasta el 6 de febrero de 2026.