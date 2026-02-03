Convocatoria SENA Santander 2026: cómo inscribirse y qué programas hay

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Regional Santander, abrió la primera convocatoria de formación para 2026 con una oferta de más de 2.000 cupos distribuidos en 80 programas de distintos niveles.

Las inscripciones estarán habilitadas del 29 de enero al 3 de febrero, de manera virtual.

La oferta incluye programas de nivel tecnólogo, técnico, auxiliar, operario y profundización técnica, disponibles en los ocho centros de formación que el SENA tiene en el departamento.

Los cursos responden a diferentes áreas del conocimiento y a necesidades del mercado laboral regional.

Entre los programas disponibles se encuentra cocina en niveles auxiliar y técnico, que se ofertará en sedes ubicadas en Bucaramanga, San Gil, Socorro y Vélez, así como formaciones relacionadas con sectores industriales, agroempresariales, turísticos y de servicios.

¿Qué centros de formación contempla la primera convocatoria SENA Santander 2026?

Para esta convocatoria, el SENA Regional Santander cuenta con cupos en los siguientes centros de formación:

Centro Industrial de Mantenimiento Integral (Girón)

Centro Agroturístico (San Gil y Socorro)

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico (Barrancabermeja)

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura (Floridablanca)

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos (Bucaramanga)

Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes (Málaga)

Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (Vélez)

Centro Atención Sector Agropecuario (Piedecuesta)

Algunos programas cuentan con jornadas mixtas, lo que permite a los aprendices organizar sus tiempos de estudio con otras responsabilidades laborales o personales.

Requisitos para poder aplicar para un cupo de la primera convocatoria SENA Santander 2026

Los requisitos generales para acceder a los programas de formación pueden consultarse directamente en el portal de inscripciones. De manera general, los aspirantes deben tener mínimo 14 años de edad y contar con documento de identidad vigente.

En el caso de ciudadanos venezolanos, se acepta el Permiso por Protección Temporal.

Para los programas de nivel tecnólogo, es obligatorio haber culminado el bachillerato y contar con el registro del ICFES.

En la plataforma también se encuentran detalles como modalidad, duración, horarios, módulos y el título que se otorga al finalizar la formación.

Cómo inscribirse a la primera convocatoria SENA de Santander: paso a paso

El proceso de inscripción se realiza de forma virtual a través de betowa.sena.edu.co. Antes de postularse, se recomienda registrarse en la plataforma y verificar la documentación requerida. Los pasos para la inscripción son los siguientes:

Ingresar al portal web betowa.sena.edu.co

al portal web Seleccionar la opción ‘Presencial’ en el apartado Nuestra oferta educativa

en el apartado Nuestra oferta educativa Filtrar por nivel de formación y área de conocimiento

Revisar los programas disponibles y su información

Iniciar sesión o registrarse y completar el proceso de inscripción

Las personas interesadas podrán postularse hasta el 3 de febrero, fecha en la que se cerrará la primera convocatoria de formación del SENA Santander para 2026.

