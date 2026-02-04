Audiencia de los Grammy baja un 6% menos que el 2025, con un total de 14,4 millones de espectadores

La entrega número 68 de los premios Grammy del pasado domingo tuvo una audiencia total de 14,4 millones de personas, lo que representó un 6% menos que los 15,4 millones de 2025, de acuerdo a Nielsen.

La audiencia de esta entrega de premios se redujo por segundo año consecutivo, cuando alcanzó un máximo pospandémico de 17,09 millones de espectadores en 2024.

En cambio, tuvieron una gran presencia en las redes sociales, situándose como el programa más comentado en ellas de los últimos seis meses.

El programa generó 302,5 millones de visualizaciones de vídeo en todas las plataformas y tuvo 78,4 millones de interacciones, según la CBS.

Recordemos que Trevor Noah fue el presentador de los Grammy por sexta y última vez, y Bad Bunny se llevó a casa el premio al álbum del año, por ‘Debí tirar más fotos’, siendo el primer disco completamente en español que gana en esta categoría.

Billie Eilish se llevó el premio a ‘Mejor Canción’ por “Wildflower”, Kendrick Lamar al ‘Disco del año’ por ‘GNX’ y Olivia Dean a ‘mejor artista nuevo’.

La CBS ha transmitido los Grammy durante más de 50 años consecutivos, desde 1973, y ahora se emitirán en Disney a partir de 2027 como parte de un acuerdo de 10 años con la Academia de la Grabación.