Alineación de planetas febrero 2026: ¿cómo verlo en Colombia y en qué fecha cae?

En el mundo año a año la astronomía deslumbra a los habitantes de la Tierra con una serie de eventos en el espacio exterior que siempre dan de qué hablar.

Es así que se vuelve común que en el calendario aparezcan eclipses lunares, eclipses solares, tipos de luna, entre otros fenómenos astronómicos que entidades como la NASA analizan.

Sin embargo, hay eventos de estos que, al contrario, no son nada comunes. Es el caso de uno de los más esperados y que ocurrirá en febrero de este 2026: la alineación de planetas.

¿Qué es la alineación de planetas?

National Geographic define este fenómeno como la situación astronómica que “ocurre cuando un grupo de planetas vistos desde la perspectiva terrestre ‘tienen la misma longitud celeste’. Es decir, se ubican en la misma coordenada eclíptica".

¿Qué planetas se alinearán en febrero del 2026?

Pues bien, los protagonistas de esta alineación de planetas serán seis: se trata de Venus, Mercurio, Saturno, Neptuno, Júpiter y Urano.

¿Cómo se formará la alineación entre estos seis planetas?

“Venus, Mercurio y Saturno, juntos sobre el horizonte occidental, se ponen una hora después de la puesta del sol. Neptuno se acercará a Saturno; Júpiter estará a mitad de camino en el cielo oriental, con Urano en lo alto del sur, cerca del cúmulo estelar de las Pléyades”, narró NatGeo.

¿Cuándo será la alineación de planetas de este 2026?

Según explicó la reconocida revista National Geographic en su página web, este fenómeno astronómico no tiene como tal una fecha puntual, pues es un evento que se prolonga durante varios días.

Así las cosas, NatGeo afirmó que esta alineación de planetas se podrá observar aproximadamente desde el 20 de febrero y hasta comienzos de marzo, por lo que ocurrirá a finales del segundo mes del año.

¿Cómo se puede ver en Colombia la alineación de planetas de este 2026?

Para ver en Colombia este fenómeno astronómico se recomienda hacerlo en momentos tempranos de la noche.

“Se trata de un espectáculo que tiene lugar a primera hora de la noche; la mejor vista se obtiene poco después del anochecer“, explicó la revista científica.

Ahora, la misma NatGeo explica que en algunos casos será necesario el uso de algunas herramientas para ver la alineación, como un telescopio o unos binoculares.

