Alerta entre empresarios: Gobierno está preguntando cómo fijan precios y margen de ganancias

Hay alerta y nerviosismo entre varios empresarios del país que en las últimas semanas han recibido solicitudes de información por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los precios de los productos que comercializan.

En los documentos conocidos por esta emisora les piden decir cuáles son los procedimientos y parámetros de la empresa para fijar los precios y descuentos.

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También solicita conocer los criterios para establecer el margen de ganancia ínfimo de los productos que comercializa.

Otro de los asuntos por los que la SIC está indagando es informar de qué forma incorpora la evolución de la tasa de cambio en la determinación del precio de los productos importados.

Fuentes señalan que eso ha sido interpretado por algunos sectores empresariales “como si se fuera a volver delito tener ánimo de lucro”.

Estas son algunas de las preguntas:

Indicar los procedimientos y parámetros que utiliza la sociedad para fijar los precios y descuentos aplicados a los productos que comercializa. Detallar los criterios jurídicos, técnicos y comerciales definidos por la sociedad para esta finalidad.

Informar cuáles son los parámetros, criterios o modelos definidos por la sociedad para establecer el margen de ganancia mínimo sobre los productos que comercializa e indicar de qué manera afectan a la estructura de costos de los productos, los cambios en los costos de importación, logísticos y demás variables.

Informar si el inventario es un criterio para establecer descuentos en el valor de los productos que comercializa y de qué forma influye la disponibilidad de los productos sobre el precio final informado al consumidor.

Informar por cuánto tiempo están vigentes los precios definidos para los productos que comercializa e indicar si tienen variaciones diarias o si se mantienen al menos por 24 horas seguidas.

¿Cuál es el detrás de esto?

Hay que recordar que tras la polémica que surgió en torno al alto incremento de precios que han tenido algunos bienes y servicios, en algunos casos por el incremento del salario mínimo, la SIC se pronunció y afirmó que indagará a las empresas que suban los precios de forma irracional.

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De hecho, la entidad afirmó que “nuestro modelo de economía social de mercado exige a los actores económicos que actúen con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios”.