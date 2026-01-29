“Una locura”: Monseñor por declaraciones de Petro sobre Jesús y María Magdalena

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Monseñor Edgar Jesús Mejía, de la Conferencia Episcopal de Colombia rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que Jesús y María Magdalena habían tenido relaciones íntimas.

En diálogo con 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el monseñor aseguró que lo que el mandatario colombiano dijo es “una locura”.

“Es una ofensa para la fe, no solo católica sino para todos los cristianos, no hay parte del Evangelio o de la Biblia que respalde lo que el señor presidente dijo en alocución”, afirmó.

Asimismo, se refirió al comunicado enviado desde la Conferencia Episcopal a Petro, detallando que lo único que buscan es pedirle al presidente que repete la fe.

“Como primer mandatario de los colombianos, él es el primero que debe hacer que la ley se cumpla, hay unos principios de ley a través de los cuales se dice que los funcionarios públicos deben proteger la fe, promoverla, salvaguardarla y no atacarla. Nosotros sentimos un ataque a los principios de los cristianos”, aseguró.

Monseñor Mejía reiteró que el objetivo del comunicado no es pedirle al presidente que se retracta o que se disculpe, sino que este va dirigido a los creyentes.

“Tenemos un deber moral para proteger la fe de nuestros creyentes, nosotros no podemos quedarnos callados cuando algo no va bien, y hay un derecho de libre expresión, pero cuando hay libre expresión se debe tener cuidado de no tocar al otro”, puntualizó.