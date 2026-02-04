Acosada judicialmente en Estados Unidos periodista que investigó a cirujanos plásticos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La periodista Lorena Beltrán, cuando tenía 19 años, fue víctima de un cirujano plástico con títulos dudosos. Su cuerpo le recuerda cada día las consecuencias de una operación mal realizada.

Ella y nuestra colega Johana Fuentes, entonces periodista de Noticias Uno, publicaron un listado de 42 médicos que acreditaron títulos dudosos expedidos por la Universidad Vega de Almeida en Brasil. Los expedientes de esos médicos fueron enviados a la Fiscalía por el Ministerio de Educación.

Seis médicos de la lista fueron condenados en segunda instancia por fraude procesal y falsedad en documento privado. Otros 11 fueron condenados en primera instancia. 25 de ellos no han sido condenados, ni llamados a juicio.

Entre estos últimos, los que no han sido condenados, aparece un médico que en Colombia se llama Ismael Ernesto Romero Pérez y que ahora persigue judicialmente a la periodista Lorena Beltrán en Estados Unidos. La pesadilla arrancó este 31 de diciembre.

Play/Pause Entrevista Lorena Beltrán en El Reporte Coronell 06:43 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A pesar de que la decisión inicial fue favorable a Lorena, tuvo que pagar el equivalente a 20 millones de pesos colombianos a una abogada estadounidense.

Ella no puede sostener su defensa y necesita ayuda, así es que una amiga suya abrió una vaki para recolectar fondos para su asistencia jurídica. Vale la pena ayudar a esta colega acosada judicialmente en Estados Unidos. El vínculo es: https://vaki.co/vaki/fondos-para-defensa-de-lorena-beltran

Lea también: Así se realizó el primer trasplante de cara en el mundo: cirujano cuenta detalles del procedimiento

Bonus track

Gracias a la información que publicamos en redes sociales, el conjuez del Consejo Nacional Electoral, Alejandro Sánchez Cerón, tuvo que declararse impedido para actuar en el caso del candidato Iván Cepeda.

Sánchez Cerón fue parte del equipo de abogados que defendió al expresidente Álvaro Uribe en el proceso por soborno de testigos y fraude procesal que ahora estudia la Corte Suprema de Justicia y donde Iván Cepeda fue reconocido como posible víctima.

Como consecuencia de ese impedimento, que declaró cuando se lo recordaron en X y en Instagram, el CNE nombró tres nuevos conjueces. El tercero de ellos se llama Hollman Ibáñez Parra y en internet hay un video en el que él mismo dice:

El video está publicado por la firma De La Espriella del ahora candidato Abelardo de La Espriella.

Ahora Hollman Ibáñez dice que tiene otra firma de abogados llamada Ibáñez Parra. La dirección que la nueva firma de abogados registra en su página web es Carrera 13 # 82-91. La misma dirección de De la Espriella Lawyers en Bogotá.

Ampliar

Ampliar

Hollman Ibáñez se llama el conjuez que ha estado asociado con un candidato claramente interesado en el resultado de su decisión. Vamos a ver si declara o no su posible impedimento.

Por otro lado, no es la primera vez que asociados a De la Espriella abren firmas que siguen funcionando en sus oficinas.

Cuando Abelardo de la Espriella aseguró que había dejado la defensa de Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, esa defensa empezó a ser ejercida por un abogado llamado Jonathan Peláez.

Lo curioso es que el abogado de Saab trabajaba en la sede de De la Espriella Lawyers en Barranquilla. Cuando le pregunté a Peláez hace un tiempo por esa circunstancia me dijo que eran asuntos personales y agregó “Esto me puede representar problemas. Prefiero no contestar”.

Escuche El Reporte Coronell completo aquí:

Play/Pause Acosada judicialmente en Estados Unidos periodista que investigó a cirujanos plásticos 09:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: