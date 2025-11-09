Política

Vicky Dávila lanza indirectas a Abelardo de la Espriella: cuestiona su relación con los Peñarredonda

Los hermanos Daniel y Andrea Peñarredonda tendrían relación con Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.

Vicky Davila y Abelardo De laspriella. Foto: Colprensa

Las tensiones y disputas entre precandidatos parecen no parar, y avanzan mientras el calendario electoral corre y se acerca a la hora cero.

Los desencuentros entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella han marcado la agenda de las elecciones, y hoy vuelven hacer noticia por unas fotos que generarían dudas sobre la presunta cercanía entre el precandidato presidencial y los hermanos Peñarredonda.

