Un muerto y un herido deja acción sicarial en Campo Verde, Villa del Rosario

El hecho se presentó cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo.

Un muerto y un herido deja acción sicarial en Campo Verde, Villa del Rosario. / Foto: Cortesía para Caracol Radio.

Una nueva acción criminal se presentó en zona de frontera la mañana de este martes 3 de febrero del 2026, que dejó como saldo un hombre muerto y uno más herido, en el barrio Campo Verde de Villa del Rosario.

De acuerdo con la versión de los testigos, las víctimas se movilizaban en un vehículo particular de placas venezolana ABO250S, cuando fueron sorprendidos por hombres en motocicleta, que les dispararon de manera indiscriminada.

En el lugar perdió la vida Óscar Escobar, quien recibió varios impactos de bala en su cabeza, mientras conducía el vehículo. Su acompañante resultó herido y fue trasladado hasta un centro médico.

Hasta el lugar acudieron las autoridades para adelantar las pesquisas correspondientes que permita dar con el paradero de los responsables.

Se analizan varios videos de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

