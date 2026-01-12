Cuánto da un CDT por 20 millones de pesos en enero de 2026: Bancos con mejor rendimiento a 6 meses // Caracol Radio

El mes de enero es adecuado para realizar de manera práctica la planificación financiera, pues muchos colombianos cuentan con un capital disponible gracias a la prima, cesantías y otros ahorros del año anterior, ante este panorama, los CDT (Crédito de Depósito a Término) siguen siendo una de las mejores opciones de inversiones a bajo riesgo.

No obstante, la oferta ha cambiado, pues con la implementación de nuevas entidades bancarias y billeteras digitales, las opciones han crecido en los últimos años, por otro lado, las tasas del Banco de la República ya no ofrecen esos picos del 15% que sí se veían en años anteriores, a pesar de esto, una inversión de, al menos, un salario mínimo legal vigente puede generar rendimientos importantes.

Le puede interesar: Mejores CDT de enero 2026: invierta su primera quincena ¿Cuál es el mejor?

Le contamos cómo puede invertir mejor su dinero y cuál es el escenario actual financiero en el país, esto teniendo en cuenta el reciente incremento del salario mínimo del 23%, el cual se fijó para el presente año en dos millones de pesos.

El Escenario Actual: Tasas E.A. en enero 2026

Para este ejercicio, se hizo seguimiento al mercado bancario actual. Mientras la banca tradicional de gran tamaño (Grupo Aval, Bancolombia, Davivienda) ofrece tasas promedio entre el 7% y el 8.5% E.A. para este monto, los neobancos y corporaciones financieras (como Pibank, RappiPay, Nu o Banco Falabella) mantienen ofertas competitivas que oscilan entre el 9.5% y el 11% E.A. a 180 días.

Las cifras: $20 Millones a 180 días (6 meses)

Supongamos que usted invierte sus $20 millones en una entidad que ofrece una tasa del 10% E.A. (una tasa competitiva promedio para este inicio de año).

Vea también: Pensionados que no deben pagar impuesto a la renta en 2026: Nuevo tope de UVT explicado

Es importante recordar que la tasa E.A. es anual. Para saber cuánto gana en 6 meses, debemos convertirla a una tasa nominal semestral.

Capital: $20.000.000 COP

$20.000.000 COP Plazo: 180 días

180 días Tasa supuesta: 10% E.A.

Cálculo de Ganancias Brutas

En un escenario de tasa del 10% E.A., los rendimientos brutos aproximados serían de:

$950.000 - $980.000 COP (aprox. por el semestre).

Lea también: 10 carreras profesionales en Colombia que solo duran dos años y tienen alta demanda laboral en 2026

El descuento obligatorio: Retención en la Fuente

No olvide que al finalizar el CDT, el banco le descontará automáticamente el 4% sobre los rendimientos (no sobre el capital) por concepto de Retención en la Fuente.

Rendimiento: $980.000

Retención (4%): -$39.200

Dinero neto a recibir: $940.800

Tabla Comparativa: ¿Cuánto paga cada banco hoy?

Tipo de Entidad Tasa Promedio (E.A.) Rendimiento Neto Estimado (6 meses) Davivienda 8% $745.000 aprox. Bancolombia 8% $753.000 aprox. Banco Santander 9.5% $914.000 aprox. Ban100 9.65% $922.000 aprox. KOA 10% $949.000 aprox. Pibank 10.5% $985.000 aprox.

¿Por qué varían tanto las tasas?

Las entidades digitales o de nicho (como Ban100 o Pibank) suelen ofrecer tasas más altas porque tienen estructuras operativas más livianas (sin tantas oficinas físicas) y necesitan captar liquidez para colocar créditos. Los bancos grandes, al tener mucha liquidez, no necesitan pagar tanto por el dinero de los ahorradores.