Piden investigar a Coosalud por presunta “asfixia financiera” a su cooperativa

El caso Coosalud suma un nuevo capítulo. La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, pidió al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia Nacional de Salud investigar a Coosalud EPS por un presunto “plan de asfixia financiera” contra la cooperativa propietaria de la entidad y sus trabajadores.

El pronunciamiento se produjo luego de una protesta realizada por trabajadores de Coosalud Cooperativa frente a las instalaciones de la EPS en Cartagena, donde denunciaron presuntos incumplimientos en pagos y el retiro de contratos que, según afirmaron, estarían afectando salarios y la sostenibilidad de la cooperativa.

En el prununciamiento de la superintendente, Navarro cuestionó directamente las recientes decisiones adoptadas por la administración de la EPS, encabezada por Jaime González.

“Le solicito al señor Jaime González y a su equipo responder si esto se trata de un plan de asfixia financiera con la cooperativa y sus trabajadores”, afirmó la funcionaria.

La superintendente aseguró que las denuncias apuntan a que la EPS estaría retirando contratos a la cooperativa —que además es propietaria de la entidad— mientras persisten reclamos por pagos pendientes a trabajadores.

Llamado urgente a Supersalud y MinTrabajo

Ante la situación, Navarro pidió a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer labores de inspección, vigilancia y control sobre el manejo financiero y las actuaciones recientes de la EPS frente a proveedores y trabajadores.

También solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo para revisar las denuncias relacionadas con posibles afectaciones laborales y salariales.

“Inadmisible” afectar a trabajadores indico Navarro, asegurando que, “Mucho más grave es poner en riesgo el sustento de los trabajadores que sostienen su operación”, aseguró.

El caso Coosalud sigue escalando

Este nuevo pronunciamiento se suma a las investigaciones y hallazgos que distintas autoridades adelantan alrededor de Coosalud por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

En las últimas semanas, la Supersolidaria ha denunciado posibles maniobras para ocultar deudas, movimientos financieros hacia terceros y presuntos maquillajes de estados financieros dentro de la EPS.

El caso recordemos, ya fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, se esperan más hallazgos de la misma.